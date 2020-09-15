Луцькі парки оброблять від кліщів і комарів
Сьогодні, 13:23
У парках та скверах луцької громади проведуть дезінсекцію від кліщів та комарів.
Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.
За словами депутата Євгена Ткачука, із настанням тепла у парках і скверах міста активізувалися кліщі. Тож він попросив взяти проблему під особистий контроль міського голови та провести обробку зелених зон.
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Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у зелених зонах запланували провести дезінсекцію від кліщів та комарів.
«Ми пам’ятаємо літо, коли в парку неможливо було знаходитись через комах, була велика вологість повітря. Як тільки погодні умови сприятимуть, бо для проведення обробки треба кілька днів сухої погоди, ми проведемо заходи із дезінсекції», - зазначив мер.
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Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.
За словами депутата Євгена Ткачука, із настанням тепла у парках і скверах міста активізувалися кліщі. Тож він попросив взяти проблему під особистий контроль міського голови та провести обробку зелених зон.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де на Волині можна дослідити кліщі на збудників небезпечних хвороб і скільки це коштує
Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у зелених зонах запланували провести дезінсекцію від кліщів та комарів.
«Ми пам’ятаємо літо, коли в парку неможливо було знаходитись через комах, була велика вологість повітря. Як тільки погодні умови сприятимуть, бо для проведення обробки треба кілька днів сухої погоди, ми проведемо заходи із дезінсекції», - зазначив мер.
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