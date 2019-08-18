В разі виходу в УПЛ «Верес» гратиме у Луцьку або тільки «в гостях»
Сьогодні, 22:21
Рівненський "Верес" розглядає кілька варіантів місця проведення домашніх матчів у разі виходу в УПЛ.
Генеральний директор першолігового ФК "Верес" Антон Назарук розповів, де рівненська команда планує приймати суперників у разі виходу команди в Прем'єр-лігу, - пише UA Football.
"Оскільки стадіон в Рівному на реконструкції, то є попередня домовленість з дирекцією луцького стадіону" Авангард ", що" Верес "зможе проводити домашні поєдинки у сусідів. Інший варіант - просити у керівництва УПЛ дозволу за прикладом" Маріуполя "в нинішньому сезоні, проводити всі домашні поєдинки першого кола в гостях, а матчі весняної частини вже в Рівному після завершення реконструкції стадіону.
Але поки запасемося терпінням і дочекаємося фінішу. Попри те, що "Верес" впевнено лідирує, однак переслідувачі теж налаштовані рішуче.
Що стосується кадрового питання, то плануємо посилитися 4-5 новачками. Зараз все в стадії переговорів. Чи будуть серед них легіонери? Багато чого буде залежати від того, як спрацює наша селекційна служба. Якщо іноземці виявляться сильнішими тих виконавців, які вже є в команді, то чому б і ні ", - сказав Назарук.
Нагадаємо, що "Верес" очолює турнірну таблицю в Першій лізі, набравши 51 очко і маючи два матчі в запасі.
Раніше була інформація про те, що "Верес" гратиме в Луцьку, якщо вийде в УПЛ.
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Генеральний директор першолігового ФК "Верес" Антон Назарук розповів, де рівненська команда планує приймати суперників у разі виходу команди в Прем'єр-лігу, - пише UA Football.
"Оскільки стадіон в Рівному на реконструкції, то є попередня домовленість з дирекцією луцького стадіону" Авангард ", що" Верес "зможе проводити домашні поєдинки у сусідів. Інший варіант - просити у керівництва УПЛ дозволу за прикладом" Маріуполя "в нинішньому сезоні, проводити всі домашні поєдинки першого кола в гостях, а матчі весняної частини вже в Рівному після завершення реконструкції стадіону.
Але поки запасемося терпінням і дочекаємося фінішу. Попри те, що "Верес" впевнено лідирує, однак переслідувачі теж налаштовані рішуче.
Що стосується кадрового питання, то плануємо посилитися 4-5 новачками. Зараз все в стадії переговорів. Чи будуть серед них легіонери? Багато чого буде залежати від того, як спрацює наша селекційна служба. Якщо іноземці виявляться сильнішими тих виконавців, які вже є в команді, то чому б і ні ", - сказав Назарук.
Нагадаємо, що "Верес" очолює турнірну таблицю в Першій лізі, набравши 51 очко і маючи два матчі в запасі.
Раніше була інформація про те, що "Верес" гратиме в Луцьку, якщо вийде в УПЛ.
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