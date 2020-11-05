У Луцьку горів мікроавтобус

28 квітня рятувальники ліквідували загорання двох автівок на території Вололимир-Волинської та Луцької об’єднаних територіальних громад.Так, вранці о 9:44 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу легкового автомобіля Volkswagen Passat, що трапилася за межами селища Іваничі Володимир-Волинської ОТГ, - інформує ГУДСНС України у Волинській області.Вже за 6 хвилин прибули пожежники, які за дві хвилини локалізували пожежу, а о 9:58 остаточно її ліквідували. Вогонь встиг знищити салон та моторний відсік автівки.Ймовірна причина виникнення пожежі - несправність електричної системи.А о 16:56 у Луцьку на Привокзальному майдані загорілося авто Peugeot Boxer. Вже о 17:05 пожежу ліквідували. Вогонь знищив відсік двигуна, 2 передні фари, бампер, вітрове скло, передню частину кузова та пошкодив кузов.Ймовірна причина виникнення пожежі - несправність електричної системи автомобіля.Головне фото – ілюстративне