У Луцьку горів мікроавтобус
Сьогодні, 10:36
28 квітня рятувальники ліквідували загорання двох автівок на території Вололимир-Волинської та Луцької об’єднаних територіальних громад.
Так, вранці о 9:44 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу легкового автомобіля Volkswagen Passat, що трапилася за межами селища Іваничі Володимир-Волинської ОТГ, - інформує ГУДСНС України у Волинській області.
Вже за 6 хвилин прибули пожежники, які за дві хвилини локалізували пожежу, а о 9:58 остаточно її ліквідували. Вогонь встиг знищити салон та моторний відсік автівки.
Ймовірна причина виникнення пожежі - несправність електричної системи.
А о 16:56 у Луцьку на Привокзальному майдані загорілося авто Peugeot Boxer. Вже о 17:05 пожежу ліквідували. Вогонь знищив відсік двигуна, 2 передні фари, бампер, вітрове скло, передню частину кузова та пошкодив кузов.
Ймовірна причина виникнення пожежі - несправність електричної системи автомобіля.
Головне фото – ілюстративне
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Так, вранці о 9:44 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу легкового автомобіля Volkswagen Passat, що трапилася за межами селища Іваничі Володимир-Волинської ОТГ, - інформує ГУДСНС України у Волинській області.
Вже за 6 хвилин прибули пожежники, які за дві хвилини локалізували пожежу, а о 9:58 остаточно її ліквідували. Вогонь встиг знищити салон та моторний відсік автівки.
Ймовірна причина виникнення пожежі - несправність електричної системи.
А о 16:56 у Луцьку на Привокзальному майдані загорілося авто Peugeot Boxer. Вже о 17:05 пожежу ліквідували. Вогонь знищив відсік двигуна, 2 передні фари, бампер, вітрове скло, передню частину кузова та пошкодив кузов.
Ймовірна причина виникнення пожежі - несправність електричної системи автомобіля.
Головне фото – ілюстративне
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