Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 1 травня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний з переходом на східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 14-19° тепла.



У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5⁰ тепла, вдень 16-18⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 1 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний короткочасний дощ. Подекуди гроза.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний з переходом на східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 14-19° тепла.У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5⁰ тепла, вдень 16-18⁰ тепла.

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