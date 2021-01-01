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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 1 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 1 травня
У Волинській області завтра, 1 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний короткочасний дощ. Подекуди гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний з переходом на східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 14-19° тепла.

У Луцьку завтра, у суботу, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5⁰ тепла, вдень 16-18⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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