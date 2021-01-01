Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 3 травня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики прогнозують в області завтра, 3 травня, хмарну погоду та невеликий короткочасний дощ.
Про це повідомляє Волинськуий обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 16-21 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 8-13⁰ тепла.
Як йдеться на сайті Sinoptik, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Луцьку обіцяє бути ясним та без опадів.
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Завтра, 3 травня, відзначається день пам'яті Федора Трихини. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай.
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Про це повідомляє Волинськуий обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 16-21 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 8-13⁰ тепла.
Як йдеться на сайті Sinoptik, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Луцьку обіцяє бути ясним та без опадів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Синоптики озвучили прогноз погоди на травень
Завтра, 3 травня, відзначається день пам'яті Федора Трихини. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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