Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 3 травня

Волинські синоптики прогнозують в області завтра, 3 травня, хмарну погоду та невеликий короткочасний дощ.Про це повідомляє Волинськуий обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 16-21 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 8-13⁰ тепла.Як йдеться на сайті Sinoptik, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Луцьку обіцяє бути ясним та без опадів.Завтра, 3 травня, відзначається день пам'яті Федора Трихини. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай.