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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 3 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 3 травня
Волинські синоптики прогнозують в області завтра, 3 травня, хмарну погоду та невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляє Волинськуий обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 16-21 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 8-13⁰ тепла.

Як йдеться на сайті Sinoptik, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Луцьку обіцяє бути ясним та без опадів.

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Завтра, 3 травня, відзначається день пам'яті Федора Трихини. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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