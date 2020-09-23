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Якою буде погода в Україні завтра, 5 травня

Якою буде погода в Україні завтра, 5 травня
Середа, 5 травня, в Україні буде однією з найтепліших у Європі.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Проте вночі заморозки на грунті ймовірні у північних областях, східних, центральних, а хвилі холоду можуть дістатися вночі навіть Запоріжжя та Херсонської області.

За її інформацією, вдень температура повітря буде +15+20 градусів.

Завтра, 5 травня, буде поривчастий вітер.

Погоду визначатиме в Україні антициклон на ім'я Trudi, тому суттєвих опадів 5-го травня не буде в більшості областей.

А ось до західної частини підійде фронтальна вологість, на Заході України завтра пройдуть дощі з грозами. Надвечір опади доберуться до Вінниччини.

У Києві 5-го травня погода обіцяє бути чудовою. Сонячно та вдень до +20 градусів. Хоча й із рвучким вітром.

Синоптикиня зазаначає, що киянам завтра краще буде на вулиці, аніж вдома - бо нічна, ще низька, температура повітря, +2+5 градусів, так вихолодить домівки, що навіть денні +20 поки не врятують від флісових противних штанів та домашніх теплих кофт.

У другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка прибуде багато теплого повітря і високих градусів.

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Теги: погода, Україна, Наталка Діденко, 5 травня
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