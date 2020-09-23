Якою буде погода в Україні завтра, 5 травня
Сьогодні, 20:00
Середа, 5 травня, в Україні буде однією з найтепліших у Європі.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Проте вночі заморозки на грунті ймовірні у північних областях, східних, центральних, а хвилі холоду можуть дістатися вночі навіть Запоріжжя та Херсонської області.
За її інформацією, вдень температура повітря буде +15+20 градусів.
Завтра, 5 травня, буде поривчастий вітер.
Погоду визначатиме в Україні антициклон на ім'я Trudi, тому суттєвих опадів 5-го травня не буде в більшості областей.
А ось до західної частини підійде фронтальна вологість, на Заході України завтра пройдуть дощі з грозами. Надвечір опади доберуться до Вінниччини.
У Києві 5-го травня погода обіцяє бути чудовою. Сонячно та вдень до +20 градусів. Хоча й із рвучким вітром.
Синоптикиня зазаначає, що киянам завтра краще буде на вулиці, аніж вдома - бо нічна, ще низька, температура повітря, +2+5 градусів, так вихолодить домівки, що навіть денні +20 поки не врятують від флісових противних штанів та домашніх теплих кофт.
У другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка прибуде багато теплого повітря і високих градусів.
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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Проте вночі заморозки на грунті ймовірні у північних областях, східних, центральних, а хвилі холоду можуть дістатися вночі навіть Запоріжжя та Херсонської області.
За її інформацією, вдень температура повітря буде +15+20 градусів.
Завтра, 5 травня, буде поривчастий вітер.
Погоду визначатиме в Україні антициклон на ім'я Trudi, тому суттєвих опадів 5-го травня не буде в більшості областей.
А ось до західної частини підійде фронтальна вологість, на Заході України завтра пройдуть дощі з грозами. Надвечір опади доберуться до Вінниччини.
У Києві 5-го травня погода обіцяє бути чудовою. Сонячно та вдень до +20 градусів. Хоча й із рвучким вітром.
Синоптикиня зазаначає, що киянам завтра краще буде на вулиці, аніж вдома - бо нічна, ще низька, температура повітря, +2+5 градусів, так вихолодить домівки, що навіть денні +20 поки не врятують від флісових противних штанів та домашніх теплих кофт.
У другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка прибуде багато теплого повітря і високих градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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