Якою буде погода в Україні завтра, 5 травня

Середа, 5 травня, в Україні буде однією з найтепліших у Європі.Про це повідомляє синоптикиняПроте вночі заморозки на грунті ймовірні у північних областях, східних, центральних, а хвилі холоду можуть дістатися вночі навіть Запоріжжя та Херсонської області.За її інформацією, вдень температура повітря буде +15+20 градусів.Завтра, 5 травня, буде поривчастий вітер.Погоду визначатиме в Україні антициклон на ім'я Trudi, тому суттєвих опадів 5-го травня не буде в більшості областей.А ось до західної частини підійде фронтальна вологість, на Заході України завтра пройдуть дощі з грозами. Надвечір опади доберуться до Вінниччини.У Києві 5-го травня погода обіцяє бути чудовою. Сонячно та вдень до +20 градусів. Хоча й із рвучким вітром.Синоптикиня зазаначає, що киянам завтра краще буде на вулиці, аніж вдома - бо нічна, ще низька, температура повітря, +2+5 градусів, так вихолодить домівки, що навіть денні +20 поки не врятують від флісових противних штанів та домашніх теплих кофт.У другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка прибуде багато теплого повітря і високих градусів.