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В Україну прилетів держсекретар США, – ЗМІ

В Україну прилетів держсекретар США, – ЗМІ
Кортеж держсекретаря США Ентоні Блінкена виїхав з військового аеродрому в Борисполі і в'їхав до Києва.

Про це в ніч на четвер, 6 травня, повідомляє Кореспондент.

Згідно з наявними даними, літак глави американського Держдепу приземлився у Борисполі близько опівночі.

Зустрічати Блінкена відправився кортеж, що складався із близько 30 автомобілів. У колоні, в тому числі, їхали авто з дипломатичними номерами посольства США.

Відзначається, що кортеж проїхав порожньою Бориспільською трасою в напрямку української столиці. На чолі колони і в хвості рухалися автомобілі із проблисковими маячками.

На шляху кортежу автомобілі поліції перекривали всі смуги, щоб його не можна було обігнати. Крім того, інформує Страна, на кожній заправці уздовж траси чергували поліцейські.

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Теги: США, Україна
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