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У МОЗ пояснили, як отримати вакцину проти COVID-19 без сімейного лікаря

У МОЗ пояснили, як отримати вакцину проти COVID-19 без сімейного лікаря
Наявність декларації із сімейним лікарем не є обов'язковою умовою для вакцинації проти COVID-19, тому пацієнти можуть самостійно звертатися за отриманням вакцини.

На цьому наголосив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 7 травня, пише Українська правда.

За його словами, відсутність сімейного лікаря не може бути підставою для відмови у проведенні щеплення. Під час вакцинації пацієнту необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

«Відповідно до алгоритмів МОЗ, щоб вакцинуватися, потрібно внести дані людини в електронну систему охорони здоров'я. Тобто, якщо у вас вже підписана декларація із сімейним лікарем, відповідно і дані ваші вже є в системі. Якщо відсутня, то на вакцинацію з собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код, і лікар внесе ваші дані до системи», – пояснюють у міністерстві.

Крім того, записатися на щеплення можна у будь-якому зручному пункті щеплення. А вакцинуватися не обов'язково саме там, де заключена декларація з сімейним лікарем.

Якщо вам відмовили у проведенні щеплень саме через декларацію, про такий інцидент потрібно повідомити. Зокрема, можна зателефонувати у контакт-центр МОЗ – 0 800 60 20 19 або НСЗУ – 16-77.

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Теги: Україна, вакцинація, коронавірус, МОЗ
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