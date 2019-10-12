Як у Луцьку відзначатимуть День Європи. ПРОГРАМА

Щорічно у третю суботу травня в Україні відзначають День Європи. Цьогоріч свято припадає на 15 травня. З цієї нагоди у Луцьку запланували багато цікавих заходів та подій.Про це йдеться на сайті мерії.Тож лучан і гостей міста запрошують долучитися до святкувань. Із нагоди Дня Європи в Луцьку впродовж декількох днів запланували низку атракцій.16:00 - Офіційне відкриття Дня Європи, виконання «Оди до радості»16:15 - Концерт за участі учнів музичних шкіл м. Луцька17:15 - Інтерактивний конкурс «Євросоюз: Україна та Польща»18:00 - Концертна програма симфонічного оркестру Волинського коледжу культури та мистецтв ім. І.Стравінського19:00 - Концерт гурту «The LIONS» (м. Вроцлав, Польща)21:00 - Презентація світломузичного фонтану12:00 - «Європейський Пікнік-квест» для учнів 8-11 класів та студентів (реєстрація за тел. 777 925)12:00 - Фотосушка «Мої європейські місця сили»17.00 - Мистецький проєкт «Грає духовий оркестр». Концерт народного аматорського духового оркестру Палацу культури міста Луцька (на дамбі)12:00 - SMART-квест «Луцьк європейський» у партнерстві з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва реєстрація за тел. 777 92515:00 - 17:00 - «Євроквест»Початок від Центру туристичної інформації та послуг, вул. Сенаторки Левчанівської, 2 (реєстрація за тел. 723 419)12:00 – 16:00 - Соціально-мистецький захід «Європейська родина» Парк Героїв Майдану та Небесного ЛегіонуІнші просвітницькі та культурно-мистецькі заходи11 травня 14:00 - Інтернет-круїз «Європа на твоїй долоні»Бібліотека-філія с. Княгининок14:00 - Дебати на європейську тематику «Європейська весна»Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, вул. Шопена, 1115:00 - Квест «Літературний квиток до Європи»Центральна бібліотека для дорослих16:30 - Концерт «Музика європейських композиторів – дітям»Луцька музична школа №3з 15:00 - Конкурс дитячого малюнка на асфальті «Моє європейське місто»Сектор обслуговування дітей Центральної бібліотеки для дорослих (протягом дня)16:00 - Відеопрезентація «Казкова мандрівка країнами Європи»Бібліотека-філія с. Дачне16:00 - Літературна година «Секрети європейських казкарів»Бібліотека-філія №3 для дорослихВіртуальна подорож «Країна у серці Європи – Україна»14-20 травня - Виставка «Українці без меж», вулиця Лесі Українки14:00 - Мистецький марафон «Пісенні меридіани Європи»Культурно-мистецький центр «Красне»14:00 - Концерт музичного гурту «BOOMERANG» «Знайомі ритми»Клуб «Сучасник»15:00 - Презентація слайд-фільму «Вікно у світ європейської культури»Будинок культури с. Боголюби12:00 - Відеомандрівка «Мандруємо та вивчаємо Європу. Пам’ятники літературним героям»,Бібліотека-філія № 11 для дорослих14:00 - Квест – мандрівка «Літературні казки Європи»Центральна бібліотека для дітей (реєстрація за тел. 249072)20:00 Міжнародна культурно-мистецька акція «Ніч музеїв – 2021»Художній музей м. Луцька16.30 Концерт «Європейський музичний калейдоскоп»КЗ «Княгининівська школа мистецтв»Серія неформальних зустрічей для дітей та молоді для знайомства з культурними, національними особливостями інших країн «Європейські вікенди»:15 травня, 15:00 - бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки, вул. Винниченка, 30 а.22 травня, 14:00 – Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, вул. Шопена, 11.29 травня, 14:00 – Арт-локація «Творчий калейдоскоп», вул. Винниченка, 67-а.Протягом травня - проведення тематичних уроків, неформальних зустрічей, фотовиставок та квестів в загальноосвітніх навчальних закладах Луцької міської територіальної громади05-27 травня 16:00 - Турнір з міні-футболу «Шкіряний м`яч» серед команд у вікових категоріях: молодша група - 2009- 2010 р.н., середня група - 2007-2008 р.н. (реєстрація за тел.724 611 )Адреси: пр. Соборності, 37 б; вул. Чорновола, 2, 2 в; вул. Гулака Артемовського, 3; вул. Потебні 48-50; вул. Гордіюк 43-45.14-21 травня 11:00 - Фестивалі спорту в Луцькій міській територіальній громаді (спортивні естафети, міні-футбол, баксетбол, волейбол):14 травня – с. Княгининок,18 травня – с. Забороль,19 травня – с. Прилуцьке,21 травня – с. Жидичин.