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У ДТП загинула знімальна група загальноукраїнського телеканалу

У ДТП загинула знімальна група загальноукраїнського телеканалу
Поблизу села Гайового сталась ДТП, в якій загинули оператор і журналісти телеканалу "НТН".

Як повідомили в управлінні ГУНП у Полтавській області, вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota, пише ТСН.

У легковику був водій та оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво, які загинули на місці аварії.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.

Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.

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Теги: аварія, НТН, Полтавщина, телеканал
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