У ДТП загинула знімальна група загальноукраїнського телеканалу





Як повідомили в управлінні ГУНП у Полтавській області, вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota, пише



У легковику був водій та оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво, які загинули на місці аварії.



На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.



Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Гайового сталась ДТП, в якій загинули оператор і журналісти телеканалу "НТН".Як повідомили в управлінні ГУНП у Полтавській області, вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota, пише ТСН У легковику був водій та операторта журналіст, які загинули на місці аварії.На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.

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