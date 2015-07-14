У ДТП загинула знімальна група загальноукраїнського телеканалу
Сьогодні, 15:03
Поблизу села Гайового сталась ДТП, в якій загинули оператор і журналісти телеканалу "НТН".
Як повідомили в управлінні ГУНП у Полтавській області, вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota, пише ТСН.
У легковику був водій та оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво, які загинули на місці аварії.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.
Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.
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Як повідомили в управлінні ГУНП у Полтавській області, вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota, пише ТСН.
У легковику був водій та оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво, які загинули на місці аварії.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.
Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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