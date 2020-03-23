Другий рік пандемії COVID-19 може принести більше смертей, ніж перший

Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, аніж перший.



Зокрема, наразі викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу, передає



"Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним за перший, разом з Індією, яка викликає велике занепокоєння", - пише видання.



ВООЗ також закликала розвинуті країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їхнього щеплення надати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.



Нагадаємо, на початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.



Зазначимо, наразі Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням понад 230 мільйонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, аніж перший.Зокрема, наразі викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу, передає РБК-Україна. "Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним за перший, разом з Індією, яка викликає велике занепокоєння", - пише видання.ВООЗ також закликала розвинуті країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їхнього щеплення надати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.Нагадаємо, на початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.Зазначимо, наразі Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням понад 230 мільйонів.

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