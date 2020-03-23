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Другий рік пандемії COVID-19 може принести більше смертей, ніж перший

Другий рік пандемії COVID-19 може принести більше смертей, ніж перший
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, аніж перший.

Зокрема, наразі викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу, передає РБК-Україна.

"Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним за перший, разом з Індією, яка викликає велике занепокоєння", - пише видання.

ВООЗ також закликала розвинуті країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їхнього щеплення надати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.

Нагадаємо, на початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

Зазначимо, наразі Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням понад 230 мільйонів.

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Теги: коронавірус, світ, карантин
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