вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

15 травня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

15 травня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
За релігійним календарем сьогодні, 15 травня, віряни вшановують пам'ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

Про це пише Радіо Максимум.

У суботу, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Киріак, Панас, Роман, Феодул​.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Почути спів солов'я – до врожаю хліба.
Почули солов'я раніше, ніж зозулю? Значить, щасливо проведете літо.
Заспівав соловей і зацвіла черемха – наближається двотижневе похолодання.
Соловей в гарну погоду може співати всю ніч, а ось перед грозою і дощем він завжди мовчить.
Вважається, що цей день сприятливий для щирої розмови з людиною, з якої ви давно не знаходите спільну мову.
Сон з 14 на 15 травня здійсниться, але не повністю.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не рекомендується сьогодні тримати гаманець порожнім.
Якщо 15 травня перебирати свої накопичення, найближчим часом можуть з'явитися великі незаплановані витрати.
Не можна сьогодні роздавати свої речі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
15 травня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 11:00
На Волині чоловік, який незаконно хотів продати цигарки, позбувся буса
Сьогодні, 10:20
За добу на Волині 11 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 09:30
В Україні за добу майже втричі більше людей одужало від коронавірусу, аніж захворіло
Сьогодні, 09:05
В'ялять, сушать, консервують: на Волині господарство вирощує томати
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
12 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день 12 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
12 травень, 10:00
8 травня: що сьогодні відзначають, прикмети і заборони 8 травня: що сьогодні відзначають, прикмети і заборони
08 травень, 10:00
Яке свято сьогодні, 4 травня Яке свято сьогодні, 4 травня
04 травень, 11:00
Вербна неділя: що можна і заборонено робити в цей день Вербна неділя: що можна і заборонено робити в цей день
25 квітень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
15 травня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині чоловік, який незаконно хотів продати цигарки, позбувся буса
Сьогодні, 10:20
 0
За добу на Волині 11 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 09:30
 0
В Україні за добу майже втричі більше людей одужало від коронавірусу, аніж захворіло
Сьогодні, 09:05
 0
В'ялять, сушать, консервують: на Волині господарство вирощує томати
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8