15 травня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





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У суботу, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Киріак, Панас, Роман, Феодул​.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Почути спів солов'я – до врожаю хліба.

Почули солов'я раніше, ніж зозулю? Значить, щасливо проведете літо.

Заспівав соловей і зацвіла черемха – наближається двотижневе похолодання.

Соловей в гарну погоду може співати всю ніч, а ось перед грозою і дощем він завжди мовчить.

Вважається, що цей день сприятливий для щирої розмови з людиною, з якої ви давно не знаходите спільну мову.

Сон з 14 на 15 травня здійсниться, але не повністю.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується сьогодні тримати гаманець порожнім.

Якщо 15 травня перебирати свої накопичення, найближчим часом можуть з'явитися великі незаплановані витрати.

Не можна сьогодні роздавати свої речі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За релігійним календарем сьогодні, 15 травня, віряни вшановують пам'ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.Про це пише Радіо Максимум. У суботу, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Киріак, Панас, Роман, Феодул​.НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇПочути спів солов'я – до врожаю хліба.Почули солов'я раніше, ніж зозулю? Значить, щасливо проведете літо.Заспівав соловей і зацвіла черемха – наближається двотижневе похолодання.Соловей в гарну погоду може співати всю ніч, а ось перед грозою і дощем він завжди мовчить.Вважається, що цей день сприятливий для щирої розмови з людиною, з якої ви давно не знаходите спільну мову.Сон з 14 на 15 травня здійсниться, але не повністю.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІНе рекомендується сьогодні тримати гаманець порожнім.Якщо 15 травня перебирати свої накопичення, найближчим часом можуть з'явитися великі незаплановані витрати.Не можна сьогодні роздавати свої речі.

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