У Луцьку – акція протесту: мітингувальники вимагають зберегти дитячу залізницю

якої в грудні минулого року припинила "Укрзалізниця".



На акцію, яка тривала годину, прийшли майже 30 людей, повідомляє



Захід організували біля приміщення станції "Росинка" 16 травня. Учасники зібралися із плакатами "Врятуємо дитячу залізницю", "Saverailway", "Врятуємо ЛДЗ", "Не можна закрити".



На телефонному зв'язку з учасниками мітингу був директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль. Із його слів, місто готове придбати дитячу залізницю або взяти в оренду, щоб зберегти її функціональне призначення.



Серед учасників було чимало випускників залізниці. Як розповів організатор заходу Владислав Кардаш, "Укрзалізниця" не демонструє наміру, аби Луцька дитяча залізниця працювала, тож, із його слів, переговорний процес затягується.



Також він події зауважив: підготує 16 травня лист до Президента Володимира Зеленського з проханням зберегти міську залізницю. Каже: раніше такі листи писали, але відповіді не отримували.



Останню відповідь із приводу подальшої діяльності дитячої залізниці від регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" отримав випускник-гуртківець залізниці Владислав Корецький.



У листі зазначається, що рухомий склад, верхню будову колії, пристрої сигналізації та зв'язку законсервували, забезпечили охорону майна, скоротили посади із дотриманням вимог чинного законодавства про працю. Як сказано в документі, персонал дитячої залізниці перевели на інші посади в межах регіональної філії "Львівська залізниця".



"Діяльність дитячих залізниць не є основною діяльністю АТ "Укрзалізниця" і завжди була збитковою. З метою зменшення збитковості АТ "Укрзалізниця", зокрема економії витрат на утримання інфраструктури, рухомого складу та персоналу регіональної філії "Львівська залізниця", в період фактичної відсутності навчань, практики та руху поїздів, функціонування Луцької дитячої залізниці припинено", – йдеться в листі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині організували акцію на підтримку Луцької дитячої залізниці та її збереження, діяльністьНа акцію, яка тривала годину, прийшли майже 30 людей, повідомляє "Суспільне Волині". Захід організували біля приміщення станції "Росинка" 16 травня. Учасники зібралися із плакатами "Врятуємо дитячу залізницю", "Saverailway", "Врятуємо ЛДЗ", "Не можна закрити".На телефонному зв'язку з учасниками мітингу був директор департаменту економічної політики ЛуцькрадиІз його слів, місто готове придбати дитячу залізницю або взяти в оренду, щоб зберегти її функціональне призначення.Серед учасників було чимало випускників залізниці. Як розповів організатор заходу, "Укрзалізниця" не демонструє наміру, аби Луцька дитяча залізниця працювала, тож, із його слів, переговорний процес затягується.Також він події зауважив: підготує 16 травня лист до Президентаз проханням зберегти міську залізницю. Каже: раніше такі листи писали, але відповіді не отримували.Останню відповідь із приводу подальшої діяльності дитячої залізниці від регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" отримав випускник-гуртківець залізниці Владислав Корецький.У листі зазначається, що рухомий склад, верхню будову колії, пристрої сигналізації та зв'язку законсервували, забезпечили охорону майна, скоротили посади із дотриманням вимог чинного законодавства про працю. Як сказано в документі, персонал дитячої залізниці перевели на інші посади в межах регіональної філії "Львівська залізниця"."Діяльність дитячих залізниць не є основною діяльністю АТ "Укрзалізниця" і завжди була збитковою. З метою зменшення збитковості АТ "Укрзалізниця", зокрема економії витрат на утримання інфраструктури, рухомого складу та персоналу регіональної філії "Львівська залізниця", в період фактичної відсутності навчань, практики та руху поїздів, функціонування Луцької дитячої залізниці припинено", – йдеться в листі.

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