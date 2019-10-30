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Закриття дитячої залізниці у Луцьку: що наразі відомо

Закриття дитячої залізниці у Луцьку: що наразі відомо
Перемовини з "Укрзалізницею" про долю станції "Росинка" та Луцької дитячої залізниці ще тривають.

Про це розповів "Суспільному" директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.

Міська рада збирається повторно направити листи в Кабмін та керівництву "Укрзалізниці".

Місто готове придбати дитячу залізницю або взяти в оренду, щоб зберегти її функціональне призначення, – каже Борис Смаль, але перемовини затягнулися.

"Усі офіційні повідомлення, які ми отримали від Укрзалізниці, свідчать про те, що немає заперечень, але, досі не розроблена процедура та й затягується етап реалізації цієї домовленості", – розповів директор департаменту економічної політики Луцькради.

Поставити крапку в перемовинах має спеціальна комісія залізничників. Поки засідання ніхто не скликав.

Нагадаємо, 16 травня біля станції "Росинка" зібралося три десятки лучан, які виступили на захист дитячої залізниці. Із собою учасники принесли плакати з написами "Врятуємо дитячу залізницю", "saverailway", "Врятуємо ЛДЗ", "Не можна закрити". Прийшли на акцію також колишні працівники станції.


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Теги: Луцька дитяча залізниця, мітинг, збереження, міська рада
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