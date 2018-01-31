Реконструкція проспекту Волі у Луцьку: від сьогодні обмежили рух транспорту
Сьогодні, 10:31
Від сьогодні, 18 травня, перекрили рух транспорту на проспекті Волі у Луцьку.
Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук, йдеться на сайті Луцькради.
У зв’язку із виконанням капітального ремонту від сьогодні, 18 травня, і до завершення робіт перекрили рух транспорту проспектом Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану почергово на ділянках:
- від вулиці Шопена до вулиці Вавилова;
- від вулиці Шопена до вулиці Сенатора;
- від вулиці Шопена до вулиці Чехова;
- від вулиці Вавилова до Київського майдану;
- від вулиці Шопена до з'їзду між будинками №№ 52, 54 з проспекту Волі на вулицю Глушець;
- від з'їзду між будинками №№ 52, 54 з проспекту Волі на вулицю Глушець до Київського майдану.
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Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук, йдеться на сайті Луцькради.
У зв’язку із виконанням капітального ремонту від сьогодні, 18 травня, і до завершення робіт перекрили рух транспорту проспектом Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану почергово на ділянках:
- від вулиці Шопена до вулиці Вавилова;
- від вулиці Шопена до вулиці Сенатора;
- від вулиці Шопена до вулиці Чехова;
- від вулиці Вавилова до Київського майдану;
- від вулиці Шопена до з'їзду між будинками №№ 52, 54 з проспекту Волі на вулицю Глушець;
- від з'їзду між будинками №№ 52, 54 з проспекту Волі на вулицю Глушець до Київського майдану.
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