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Реконструкція проспекту Волі у Луцьку: від сьогодні обмежили рух транспорту

Реконструкція проспекту Волі у Луцьку: від сьогодні обмежили рух транспорту
Від сьогодні, 18 травня, перекрили рух транспорту на проспекті Волі у Луцьку.

Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук, йдеться на сайті Луцькради.

У зв’язку із виконанням капітального ремонту від сьогодні, 18 травня, і до завершення робіт перекрили рух транспорту проспектом Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану почергово на ділянках:

- від вулиці Шопена до вулиці Вавилова;

- від вулиці Шопена до вулиці Сенатора;

- від вулиці Шопена до вулиці Чехова;

- від вулиці Вавилова до Київського майдану;

- від вулиці Шопена до з'їзду між будинками №№ 52, 54 з проспекту Волі на вулицю Глушець;

- від з'їзду між будинками №№ 52, 54 з проспекту Волі на вулицю Глушець до Київського майдану.

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Теги: Луцьк, проспект Волі, реконструкція, рух транспорту, варте уваги
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