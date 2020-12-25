У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 48-річний мотоцикліст
Сьогодні, 12:20
Вчора, 17 травня, у Луцьку на вулиці Дубнівській трапилася ДТП.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
У Луцьку 51-річний водій авто Toyota Prius на вулиці Дубнівській перед початком руху не впевнився у безпечності маневру, не був уважним і внаслідок цього здійснив зіткнення з Viper ZS 150-J. Ним керував 48-річний чоловік.
Водія Viper шпиталізували до лікарні, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
У Луцьку 51-річний водій авто Toyota Prius на вулиці Дубнівській перед початком руху не впевнився у безпечності маневру, не був уважним і внаслідок цього здійснив зіткнення з Viper ZS 150-J. Ним керував 48-річний чоловік.
Водія Viper шпиталізували до лікарні, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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