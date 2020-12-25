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У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 48-річний мотоцикліст

У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 48-річний мотоцикліст
Вчора, 17 травня, у Луцьку на вулиці Дубнівській трапилася ДТП.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

У Луцьку 51-річний водій авто Toyota Prius на вулиці Дубнівській перед початком руху не впевнився у безпечності маневру, не був уважним і внаслідок цього здійснив зіткнення з Viper ZS 150-J. Ним керував 48-річний чоловік.

Водія Viper шпиталізували до лікарні, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: Луцьк, вулиця Дубнівська, ДТП, авто, мотоцикл
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