«Велике будівництво» в культурі: які історичні пам’ятки Луцька відновить Мінкультури





Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики оголосила список із 109 проектів реставрації пам’яток культурної спадщини, що увійшли до проекту «Велика реставрація», який є частиною президентської програми «Велике будівництво».

Про це інформує



До списка увійшли і ооб’єкти історико-культурної спадщини Луцька: луцький Верхній замок та «Будинок Косачів», що розташований на вул. Драгоманова.



«До програми допущено 109 проектів. Їх перелік сформований із урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньої оцінки проекту (першими у переліку зазначені проекти, які набрали найбільшу суму балів)”, – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що у першому відборі взяли участь 211 проектів. Частина з них не була розглянута, оскільки останні є об’єктами комунальної форми власності, що суперечить Порядку відбору проектів.



Протягом наступних трьох років їх відремонтують, відреставрують або ж законсервують залежно від висновку проектно-кошторисної документації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 109 об’єктів культурних пам’яток української історичної спадщини потрапили у державну програму «Велика реставрація», що є частиною президентської програми «Велике будівництво». Серед них і два луцьких.Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики оголосила список із 109 проектів реставрації пам’яток культурної спадщини, що увійшли до проекту «Велика реставрація», який є частиною президентської програми «Велике будівництво».Про це інформує пресслужба Міністерства.До списка увійшли і ооб’єкти історико-культурної спадщини Луцька: луцький Верхній замок та «Будинок Косачів», що розташований на вул. Драгоманова.«До програми допущено 109 проектів. Їх перелік сформований із урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньої оцінки проекту (першими у переліку зазначені проекти, які набрали найбільшу суму балів)”, – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що у першому відборі взяли участь 211 проектів. Частина з них не була розглянута, оскільки останні є об’єктами комунальної форми власності, що суперечить Порядку відбору проектів.Протягом наступних трьох років їх відремонтують, відреставрують або ж законсервують залежно від висновку проектно-кошторисної документації.

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