«Велике будівництво» в культурі: які історичні пам’ятки Луцька відновить Мінкультури
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109 об’єктів культурних пам’яток української історичної спадщини потрапили у державну програму «Велика реставрація», що є частиною президентської програми «Велике будівництво». Серед них і два луцьких.
Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики оголосила список із 109 проектів реставрації пам’яток культурної спадщини, що увійшли до проекту «Велика реставрація», який є частиною президентської програми «Велике будівництво».
Про це інформує пресслужба Міністерства.
До списка увійшли і ооб’єкти історико-культурної спадщини Луцька: луцький Верхній замок та «Будинок Косачів», що розташований на вул. Драгоманова.
«До програми допущено 109 проектів. Їх перелік сформований із урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньої оцінки проекту (першими у переліку зазначені проекти, які набрали найбільшу суму балів)”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у першому відборі взяли участь 211 проектів. Частина з них не була розглянута, оскільки останні є об’єктами комунальної форми власності, що суперечить Порядку відбору проектів.
Протягом наступних трьох років їх відремонтують, відреставрують або ж законсервують залежно від висновку проектно-кошторисної документації.
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Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики оголосила список із 109 проектів реставрації пам’яток культурної спадщини, що увійшли до проекту «Велика реставрація», який є частиною президентської програми «Велике будівництво».
Про це інформує пресслужба Міністерства.
До списка увійшли і ооб’єкти історико-культурної спадщини Луцька: луцький Верхній замок та «Будинок Косачів», що розташований на вул. Драгоманова.
«До програми допущено 109 проектів. Їх перелік сформований із урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньої оцінки проекту (першими у переліку зазначені проекти, які набрали найбільшу суму балів)”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у першому відборі взяли участь 211 проектів. Частина з них не була розглянута, оскільки останні є об’єктами комунальної форми власності, що суперечить Порядку відбору проектів.
Протягом наступних трьох років їх відремонтують, відреставрують або ж законсервують залежно від висновку проектно-кошторисної документації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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