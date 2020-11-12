У Луцьку встановлять камери автоматичної фіксації перевищення швидкості
Сьогодні, 10:56
Луцьк дав дозвіл на використання інфраструктури міста для встановлення та монтування приладів фіксації адміністративних порушень.
Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.
Основною метою встановлення та монтування приладів фіксації адміністративних порушень є підвищення безпеки дорожнього руху на вулицях міста на підходах до місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно-небезпечних ділянок та зниження аварійності.
За словами міського голови Ігоря Поліщука, патрульна поліція хоче встановити дві камери автоматичної фіксації перевищення швидкості.
Попередньо, облаштують їх на вулиці Конякіна та на вулиці Ковельській. Також там встановлять відповідні дорожні знаки.
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Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.
Основною метою встановлення та монтування приладів фіксації адміністративних порушень є підвищення безпеки дорожнього руху на вулицях міста на підходах до місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно-небезпечних ділянок та зниження аварійності.
За словами міського голови Ігоря Поліщука, патрульна поліція хоче встановити дві камери автоматичної фіксації перевищення швидкості.
Попередньо, облаштують їх на вулиці Конякіна та на вулиці Ковельській. Також там встановлять відповідні дорожні знаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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