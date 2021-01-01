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Два прапори – одна країна: історія кримського татарина, який проживає у Луцьку. ВІДЕО

Два прапори – одна країна: історія кримського татарина, який проживає у Луцьку. ВІДЕО
Кримський татарин Редван Зекір’яєв, який зараз мешкає у Луцьку, вважає, що у нього два прапори — кримськотатарський та український, але країна одна — Україна.

Чоловік переїхав з окупованого Криму на Волинь в 2014 році, йдеться у сюжеті "Суспільного Волині".

Редван розповідає: вріс в Бахчисарайському районі, там лишилася його родина: батьки, брати, сестри і діти.

Редван Зекір’яєв пригадує в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року, коли побачив у Криму перші урали, спочатку подумав, що це українсько-російські військові навчання. Але у тих автівках побачив озброєних солдатів і зрозумів, що це не навчання.

Рідні підтримали його бажання жити в Україні та залишити Крим. У Луцьку чоловік живе вже сьомий рік. Береже кримськотатарські традиції, готує за спеціальним рецептом, вдома має національний татарський одяг.

Два роки тому, за ініціативи Редвана Зекір’яєва, у Луцьку пошили і розгорнули 45-метрове полотно в День кримськотатарського прапора.

Чоловік каже, що після повернення Криму він обов'язково поїде в гості до рідних, але жити хоче в Луцьку.



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Теги: Луцьк, кримський татарин, історія
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