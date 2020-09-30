Шмигаль висунув Ляшка у кандидати на посаду міністра охорони здоров'я

Денис Шмигаль 19 травня вніс до Верховної Ради подання про призначення чинного головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я України після того, як нардепи проголосували за звільнення Максима Степанова.



Про це Ольга Стефанішина,



«Щойно надійшло подання Прем’єр-міністра щодо призначення міністра охорони здоров’я. Віктор Ляшко, без сюрпризів. Сьогодні невідкладно розглядаємо це подання на засіданні», - йдеться в її повідомленні.



Своєю чергою, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв'ю журналістам перед засіданням Ради заявив, що нардепи 20 травня можуть проголосувати за нового очільника МОЗ, яким наймовірніше стане Віктор Ляшко. За його словами, у фракції попередньо підтримують кандидатуру Ляшка. Зустріч з претендентом на посаду міністра охорони здоров'я фракція «Слуга народу» проведе завтра о 9 годині.



Нагадаємо, Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Рішення під час позачергового засідання парламенту 18 травня підтримали 292 нардепи. Шмигаль заявив, що Перед новим міністром будуть стояти дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством. Степанову ж закидають провал вакцинації від коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністр19 травня вніс до Верховної Ради подання про призначення чинного головного санітарного лікаря країниміністром охорони здоров'я України після того, як нардепи проголосували за звільненняПро це повідомила нардепка від «Голосу» передає ТСН.«Щойно надійшло подання Прем’єр-міністра щодо призначення міністра охорони здоров’я. Віктор Ляшко, без сюрпризів. Сьогодні невідкладно розглядаємо це подання на засіданні», - йдеться в її повідомленні.Своєю чергою, голова партії «Слуга народу»в інтерв'ю журналістам перед засіданням Ради заявив, що нардепи 20 травня можуть проголосувати за нового очільника МОЗ, яким наймовірніше стане Віктор Ляшко. За його словами, у фракції попередньо підтримують кандидатуру Ляшка. Зустріч з претендентом на посаду міністра охорони здоров'я фракція «Слуга народу» проведе завтра о 9 годині.Нагадаємо,. Рішення під час позачергового засідання парламенту 18 травня підтримали 292 нардепи. Шмигаль заявив, що Перед новим міністром будуть стояти дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством. Степанову ж закидають провал вакцинації від коронавірусу.

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