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Від завтра майже весь Луцьк залишиться без гарячої води

Від завтра майже весь Луцьк залишиться без гарячої води
Від ранку 20 травня ДКП «Луцьктепло» припиняє надання послуги з постачання гарячої води від газових котелень.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Відключать гарячу воду у зв’язку із завершенням терміну дії положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі – ПСО).

"Про необхідність продовження терміну дії ПСО до тих пір, поки не буде врегульовано інтереси всіх учасників ринку газу, галузь Теплокомунерго неодноразово наголошувала та закликала до цього Уряд. Активною в цьому питанні була й влада на місцях. Зокрема, враховуючи численні звернення міських рад на засіданні Кабінету Міністрів України розглядалося питання про продовження ПСО, але воно не було підтримане. До галузі не дослухалися", - повідомляє підприємство.

Уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго та не зобов’язуватиме НАК «Нафтогаз України» продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відтак, враховуючи брак обігових коштів, необхідних для закупівлі природного газу для приготування гарячої води на умовах передоплати та з огляду на повідомлення АТ «Волиньгаз» про припинення газопостачання до котелень підприємства з 07:00 20 травня 2021 року, ДКП «Луцьктепло» повідомляє споживачів про припинення надання послуги з постачання гарячої води від котелень, що працюють на природному газі.

Продовжать отримувати послугу лише мешканці мікрорайону ЛПЗ, які отримують гарячу воду від котельні на вул. Боженка, 32, де теплова енергія для потреб гарячого водопостачання виготовляється від котла, що працює на альтернативному паливі – деревній трісці. А також для споживачів котельні на вул. Даньшина, 10, яку підключили до мереж котельні на вул. Боженка, 32 та для Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни, де гаряча вода подається від котла на альтернативному паливі – деревній пелеті, встановленому в котельні у пров. Старицького, 6.

Попри це, ДКП «Луцьктепло» докладатиме максимум зусиль для здійснення якісної підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

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Теги: Луцьк, гаряча вода, відключення
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Коментарі 3
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Сволота, а не влада. Собі покупляли та наладнали у хатах німецькі газові колонки та котли і радіють. А народу фігуру з трьох пальців. Мийтеся люди у тазіку і нагрівайте воду на грубці.
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А чого мовчить нардеп від Луцька Палиця ? Харківські угоди було кому підписувати, а підписатися за життєвонеобхідні вимоги лучан - нема !
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Луцьктепло-БАНКРУТ.Останні кошти "смокче"від лохів,включаючи незаконний двоставковий тариф.Якщо і відновлять,то зовсім по нових тарифах(все так і задумано).Без обліку-це суперкорупція,а його і в більшості немає..."плювати" вони хотіли на законодавство...скорупський вже скоро в "телевізор" не влізатиме...хто отримає Луцьктепло,як "бонус",вгадайте з трьох(однієї)літери,ха...ха...ха.Ви їх зробили разом,мучтеся...
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