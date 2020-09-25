Відтепер українське посвідчення водія можна обміняти на британське без іспитів





Про це повідомив очільник МВС Арсен Аваков, якого цитує



"20 травня набирає чинності документ "The Driving Licences Order 2021", згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів! Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні", -зазначив Аваков.



Запровадження вказаної процедури створить сприятливі умови для громадян України, які проживають у Великій Британії та дозволить зберегти фінансові та часові ресурси, вказують в МВС.



З моменту переїзду до Великої Британії та протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українського посвідчення водія без необхідності його обміну. Після цього строку водієві необхідно обміняти своє посвідчення.



Процедура обміну може бути застосована як до, так і після спливу вказаного терміну.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії на законних підставах, зможе обміняти своє українське посвідчення водія на британський відповідник без іспитів.Про це повідомив очільник МВС, якого цитує пресслужба відомства."20 травня набирає чинності документ "The Driving Licences Order 2021", згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів! Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні", -зазначив Аваков.Запровадження вказаної процедури створить сприятливі умови для громадян України, які проживають у Великій Британії та дозволить зберегти фінансові та часові ресурси, вказують в МВС.З моменту переїзду до Великої Британії та протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українського посвідчення водія без необхідності його обміну. Після цього строку водієві необхідно обміняти своє посвідчення.Процедура обміну може бути застосована як до, так і після спливу вказаного терміну.

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