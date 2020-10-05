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Волинянин кайданками прикував незнайомця в лісі і вимагав гроші

Волинянин кайданками прикував незнайомця в лісі і вимагав гроші
Увечері 27 квітня 2021 року 27-річний волинянин поконфліктувавши із незнайомцем, із яким їхав в одному авто, ударив його в обличчя. Згодом, аби заволодіти коштами потерпілого, зловмисник у лісі поблизу села Сокиричі Луцького району прикував його металевими кайданками до сосни й погрозами примусив через мобільний додаток перерахувати гроші на свій банківський рахунок.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Згодом особу підозрюваного у вчиненні цього злочину встановили. За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 27-річному волинянину повідомили про підозру в заподіянні легких тілесних ушкоджень та вимаганні (ч.1 ст. 125, ч.1 ст. 189 КК України).

Триває досудове розслідування.

Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.


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Теги: кайданки, ліс, Сокиричі, прокуратура
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