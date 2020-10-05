Волинянин кайданками прикував незнайомця в лісі і вимагав гроші





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



Згодом особу підозрюваного у вчиненні цього злочину встановили. За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 27-річному волинянину повідомили про підозру в заподіянні легких тілесних ушкоджень та вимаганні (ч.1 ст. 125, ч.1 ст. 189 КК України).



Триває досудове розслідування.



Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 27 квітня 2021 року 27-річний волинянин поконфліктувавши із незнайомцем, із яким їхав в одному авто, ударив його в обличчя. Згодом, аби заволодіти коштами потерпілого, зловмисник у лісі поблизу села Сокиричі Луцького району прикував його металевими кайданками до сосни й погрозами примусив через мобільний додаток перерахувати гроші на свій банківський рахунок.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Згодом особу підозрюваного у вчиненні цього злочину встановили. За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 27-річному волинянину повідомили про підозру в заподіянні легких тілесних ушкоджень та вимаганні (ч.1 ст. 125, ч.1 ст. 189 КК України).Триває досудове розслідування.Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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