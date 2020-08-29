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У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО
Волиняни пом’янули військовослужбовців, що загинули за мирне небо України.

Про це інформує Волинська ОДА.

Сьогодні, 22 травня, у сьому річницю загибелі під Волновахою волинських бійців, в області відбулися заходи у пам’ять про кожного, хто віддав своє життя за Україну. Віддати шану Українським Героям прийшли керівництво області та міста, родини загиблих, побратими та громадськість.

Сім років тому, 22 травня 2014 року, диверсійна група російсько-сепаратистських угруповань напала та розстріляла військовослужбовців Збройних сил України, які розмістилися поблизу міста Волноваха, що на Донеччині. Втрати Збройних сил України в цьому бою стали найбільшими від початку антитерористичної операції та взагалі за історію української армії до того часу. Загалом, загинуло 18 бійців. Ще близько 30 бійців отримали поранення.

Саме тому цю дату встановлено Днем вшанування пам’яті лучан, які загинули під час антитерористичної операції та операції об’єдних сил на сході України.

Так, біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України» на Театральному майдані обласного центру та міському кладовищі у селі Гаразджа Луцького району відбулись скорботні мітинги, під час яких присутні помолилися та поклали квіти до пам’ятного знаку «Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України» на Театральному майдані м.Луцьк та могил на Алеї почесних поховань у с.Гаразджа.

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО

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Теги: Луцьк, військові, загиблі, вшанування, Схід, війна
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