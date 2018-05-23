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У волинянина вдома знайшли незаконні рушницю, гвинтівку і набої

У волинянина вдома знайшли незаконні рушницю, гвинтівку і набої
У жителя Камінь-Каширського району поліцейські вилучили зброю та боєприпаси.

Небезпечні предмети виявили під час проведення санкціонованого обшуку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Мисливську нарізну вогнепальну гвинтівку ТОЗ-8 та гладкоствольну мисливську рушницю 47-річний житель Камінь-Каширського району зберігав за місцем проживання. Маркувальні позначення на зброї були знищенні.

Окрім цього, під час обшуку поліцейські виявили та вилучили 86 набоїв калібру 5,6 мм. Зброю та боєприпаси чоловік зберігав без будь-якого на це дозволу.

Вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.




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Теги: зброя, рушниця
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