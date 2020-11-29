У Луцьку терміново шукають донорів крові для порятунку спортсмена-паралімпійця
Сьогодні, 16:30
У Луцьку небайдужих просять допомогти врятувати життя спортсмена-паралімпійця Петра Жукалюка, у якого виявили рак.
Про це повідомляють на сторінці "Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь".
Потрібні донори крові (чоловіки) з 1+ групою крові. У хлопця - саркома Юїнга.
За деталями звертатися до мами - Жукалюк Оксани Вячеславівни, тел. +380 67 144 6056.
Жукалюк Петро – спортсмен національної збірної команди України з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з порушеннями зору.
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Про це повідомляють на сторінці "Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь".
Потрібні донори крові (чоловіки) з 1+ групою крові. У хлопця - саркома Юїнга.
За деталями звертатися до мами - Жукалюк Оксани Вячеславівни, тел. +380 67 144 6056.
Жукалюк Петро – спортсмен національної збірної команди України з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з порушеннями зору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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