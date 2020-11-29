У Луцьку терміново шукають донорів крові для порятунку спортсмена-паралімпійця

Петра Жукалюка, у якого виявили рак.



Про це повідомляють на сторінці "Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь".



Потрібні донори крові (чоловіки) з 1+ групою крові. У хлопця - саркома Юїнга.



За деталями звертатися до мами - Жукалюк Оксани Вячеславівни, тел. +380 67 144 6056.



Жукалюк Петро – спортсмен національної збірної команди України з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з порушеннями зору.

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