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У Луцьку терміново шукають донорів крові для порятунку спортсмена-паралімпійця

У Луцьку терміново шукають донорів крові для порятунку спортсмена-паралімпійця
У Луцьку небайдужих просять допомогти врятувати життя спортсмена-паралімпійця Петра Жукалюка, у якого виявили рак.

Про це повідомляють на сторінці "Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь".

Потрібні донори крові (чоловіки) з 1+ групою крові. У хлопця - саркома Юїнга.

За деталями звертатися до мами - Жукалюк Оксани Вячеславівни, тел. +380 67 144 6056.

Жукалюк Петро – спортсмен національної збірної команди України з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з порушеннями зору.

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Теги: Луцьк, донори крові, рак, допомога
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