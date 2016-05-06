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Луцькі контрактники отримають 5 тисяч гривень «підйомних»

Луцькі контрактники отримають 5 тисяч гривень «підйомних»
З бюджету Луцької міської територіальної громади виділять 40 тисяч гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги, так званих «підйомних». Про це повідомляє пресслужба міськради.

Одноразову допомогу виплатять тим, хто зголосився укласти контракт на військову службу у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані на території м. Луцька та населених пунктів Луцької міської територіальної громади.

Відповідне розпорядження про виплату допомоги військовослужбовцям підписав луцький міський голова.

Розмір допомоги для кожного військовослужбовця становитиме 5 тисяч грн.


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Теги: матеріальна допомога, контрактники, Луцька міська рада
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