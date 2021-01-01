У Луцьку просять затвердити генплан: його готували 5 років та витратили 2 мільйони
Сьогодні, 17:35
Голова фракції Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Тарас Шкітер закликав найближчим часом затвердити генеральний план міста.
Це відбулося у середу, 26 травня, під час сесійного засідання, пише ІА Конкурент.
Так, на розгляд депутатів винесли проєкт рішення, відповідно до якого ТзОВ «Богдан» отримало дозвіл на будівництво постів з перевірки технічного стану автомобілів на вулиці Рівненський,100.
«Ми приймаємо важливе рішення для конкретного підприємства і змушені робити винятки для того, щоб воно могло обійти мораторій на будівництво, встановлений нашими колегами з попередньої каденції. Але усім нам відомо, що уже затверджений історико-архітектурний опорний план міста, є позитивна експертиза по новому генеральному плану міста Луцька, на розробку якого, до речі, пішло п'ять років і близько двох мільйонів гривень», – сказав Шкітер.
Він закликав на наступне сесійне засідання винести питання про затвердження генплану.
«Ми не маємо права штучно стримувати будівництво у місті та вкладання коштів інвесторів у цю галузь», – резюмував політик.
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Це відбулося у середу, 26 травня, під час сесійного засідання, пише ІА Конкурент.
Так, на розгляд депутатів винесли проєкт рішення, відповідно до якого ТзОВ «Богдан» отримало дозвіл на будівництво постів з перевірки технічного стану автомобілів на вулиці Рівненський,100.
«Ми приймаємо важливе рішення для конкретного підприємства і змушені робити винятки для того, щоб воно могло обійти мораторій на будівництво, встановлений нашими колегами з попередньої каденції. Але усім нам відомо, що уже затверджений історико-архітектурний опорний план міста, є позитивна експертиза по новому генеральному плану міста Луцька, на розробку якого, до речі, пішло п'ять років і близько двох мільйонів гривень», – сказав Шкітер.
Він закликав на наступне сесійне засідання винести питання про затвердження генплану.
«Ми не маємо права штучно стримувати будівництво у місті та вкладання коштів інвесторів у цю галузь», – резюмував політик.
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