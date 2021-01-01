вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять затвердити генплан: його готували 5 років та витратили 2 мільйони

У Луцьку просять затвердити генплан: його готували 5 років та витратили 2 мільйони
Голова фракції Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Тарас Шкітер закликав найближчим часом затвердити генеральний план міста.

Це відбулося у середу, 26 травня, під час сесійного засідання, пише ІА Конкурент.

Так, на розгляд депутатів винесли проєкт рішення, відповідно до якого ТзОВ «Богдан» отримало дозвіл на будівництво постів з перевірки технічного стану автомобілів на вулиці Рівненський,100.

«Ми приймаємо важливе рішення для конкретного підприємства і змушені робити винятки для того, щоб воно могло обійти мораторій на будівництво, встановлений нашими колегами з попередньої каденції. Але усім нам відомо, що уже затверджений історико-архітектурний опорний план міста, є позитивна експертиза по новому генеральному плану міста Луцька, на розробку якого, до речі, пішло п'ять років і близько двох мільйонів гривень», – сказав Шкітер.

Він закликав на наступне сесійне засідання винести питання про затвердження генплану.

«Ми не маємо права штучно стримувати будівництво у місті та вкладання коштів інвесторів у цю галузь», – резюмував політик.

У Луцьку просять затвердити генплан: його готували 5 років та витратили 2 мільйони

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, генплан, кошти, міська рада, СВІДОМІ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять затвердити генплан: його готували 5 років та витратили 2 мільйони
Сьогодні, 17:35
Замок Радзивіллів в Олиці готують до відкриття туристичного сезону
Сьогодні, 17:20
Чуфа, ківано, трихозант: волинянка вдома вирощує екзотичні овочі та фрукти
Сьогодні, 17:05
На Волині 18-річний дівчина обікрала у кафе чоловіка
Сьогодні, 16:42
На Волині від коронавірусу вакцинувався 94-річний пенсіонер
Сьогодні, 16:29
Схожі новини
«СВІДОМІ» спрямують понад пів мільйона гривень на ініціативи від лучан «СВІДОМІ» спрямують понад пів мільйона гривень на ініціативи від лучан
19 травень, 19:50
Відпочинок лучан під час пандемії: можливості і перепони. ФОТО Відпочинок лучан під час пандемії: можливості і перепони. ФОТО
14 травень, 18:55
Через усе місто: у Луцьку вздовж Сапалаївки хочуть зробити велодоріжку Через усе місто: у Луцьку вздовж Сапалаївки хочуть зробити велодоріжку
07 травень, 12:27
Вперше у Луцьку може з'явитися пішохідна набережна, яка з'єднає кілька мікрорайонів. ФОТО Вперше у Луцьку може з'явитися пішохідна набережна, яка з'єднає кілька мікрорайонів. ФОТО
27 квітень, 19:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
25 травень, 16:11
 1
У Луцьку просять затвердити генплан: його готували 5 років та витратили 2 мільйони
Сьогодні, 17:35
 0
Замок Радзивіллів в Олиці готують до відкриття туристичного сезону
Сьогодні, 17:20
 0
Чуфа, ківано, трихозант: волинянка вдома вирощує екзотичні овочі та фрукти
Сьогодні, 17:05
 0
На Волині 18-річний дівчина обікрала у кафе чоловіка
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8