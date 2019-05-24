Літні канікули в Україні: учні деяких шкіл підуть на відпочинок аж у червні
Сьогодні, 17:26
В українських школах вже починають лунати останні дзвоники. Утім у багатьох областях святкова лінійка відбудеться аж у червні. А все тому, що через карантин у цих регіонах були подовжені весняні канікули, тож тепер відтерміновуються літні.
Оскільки навчальні заклади в Україні можуть самостійно змінювати дати початку і закінчення канікул, то школи, які через пандемію коронавірусу не встигли вичитати програму, продовжать навчання і в літній період, - пише ТСН.
Тож стало відомо, коли учні і яких областей підуть на омріяний літній відпочинок:
У київських школярів - все без змін, навчання вони завершать 28 травня. А ось літні канікули у Львові подекуди змістились. Деякі львівські школи також підуть на відпочинок 28 травня, інші ж продовжать навчання до 4, 10 і навіть 14 червня.
В Дніпрі теж ситуація з канікулами неоднозначна. В одних школах останній дзвоник пролунає традиційно 28 травня, інші ж школи продовжать навчання до 11 червня або навіть до кінця червня.
В Одесі лише сім шкіл підуть на канікули вчасно, а 90 шкіл - 4 червня, інші – 8 червня. У Харкові учні навчатимуться до 5 червня.
Також навчання у літній період продовжиться:
У Чернівецькій області до 30 травня, 4 або 16 червня;
у Івано-Франківську до 4 червня;
у Чернігові до 4 червня;
у Рівному до 4 червня;
у Кропивницькому до 7 абo 14 чеpвня;
у Черкасах до 8 червня;
у Тернополі до 9 червня;
у Полтаві до 9 червня;
у Херсоні до 10 червня;
у Сумах до 11 червня;
у Хмельницькому до 11 червня.
Щодо наступного навчального року, то в Міністерстві освіти не відкидають, що через пандемію, учням знову доведеться навчатись дистанційно.
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Оскільки навчальні заклади в Україні можуть самостійно змінювати дати початку і закінчення канікул, то школи, які через пандемію коронавірусу не встигли вичитати програму, продовжать навчання і в літній період, - пише ТСН.
Тож стало відомо, коли учні і яких областей підуть на омріяний літній відпочинок:
У київських школярів - все без змін, навчання вони завершать 28 травня. А ось літні канікули у Львові подекуди змістились. Деякі львівські школи також підуть на відпочинок 28 травня, інші ж продовжать навчання до 4, 10 і навіть 14 червня.
В Дніпрі теж ситуація з канікулами неоднозначна. В одних школах останній дзвоник пролунає традиційно 28 травня, інші ж школи продовжать навчання до 11 червня або навіть до кінця червня.
В Одесі лише сім шкіл підуть на канікули вчасно, а 90 шкіл - 4 червня, інші – 8 червня. У Харкові учні навчатимуться до 5 червня.
Також навчання у літній період продовжиться:
У Чернівецькій області до 30 травня, 4 або 16 червня;
у Івано-Франківську до 4 червня;
у Чернігові до 4 червня;
у Рівному до 4 червня;
у Кропивницькому до 7 абo 14 чеpвня;
у Черкасах до 8 червня;
у Тернополі до 9 червня;
у Полтаві до 9 червня;
у Херсоні до 10 червня;
у Сумах до 11 червня;
у Хмельницькому до 11 червня.
Щодо наступного навчального року, то в Міністерстві освіти не відкидають, що через пандемію, учням знову доведеться навчатись дистанційно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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