Літні канікули в Україні: учні деяких шкіл підуть на відпочинок аж у червні





Оскільки навчальні заклади в Україні можуть самостійно змінювати дати початку і закінчення канікул, то школи, які через пандемію коронавірусу не встигли вичитати програму, продовжать навчання і в літній період, - пише



Тож стало відомо, коли учні і яких областей підуть на омріяний літній відпочинок:



У київських школярів - все без змін, навчання вони завершать 28 травня. А ось літні канікули у Львові подекуди змістились. Деякі львівські школи також підуть на відпочинок 28 травня, інші ж продовжать навчання до 4, 10 і навіть 14 червня.



В Дніпрі теж ситуація з канікулами неоднозначна. В одних школах останній дзвоник пролунає традиційно 28 травня, інші ж школи продовжать навчання до 11 червня або навіть до кінця червня.



В Одесі лише сім шкіл підуть на канікули вчасно, а 90 шкіл - 4 червня, інші – 8 червня. У Харкові учні навчатимуться до 5 червня.



Також навчання у літній період продовжиться:



У Чернівецькій області до 30 травня, 4 або 16 червня;

у Івано-Франківську до 4 червня;

у Чернігові до 4 червня;

у Рівному до 4 червня;

у Кропивницькому до 7 абo 14 чеpвня;

у Черкасах до 8 червня;

у Тернополі до 9 червня;

у Полтаві до 9 червня;

у Херсоні до 10 червня;

у Сумах до 11 червня;

у Хмельницькому до 11 червня.



Щодо наступного навчального року, то в Міністерстві освіти не відкидають, що через пандемію, учням знову доведеться навчатись дистанційно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українських школах вже починають лунати останні дзвоники. Утім у багатьох областях святкова лінійка відбудеться аж у червні. А все тому, що через карантин у цих регіонах були подовжені весняні канікули, тож тепер відтерміновуються літні.Оскільки навчальні заклади в Україні можуть самостійно змінювати дати початку і закінчення канікул, то школи, які через пандемію коронавірусу не встигли вичитати програму, продовжать навчання і в літній період, - пише ТСН. Тож стало відомо, коли учні і яких областей підуть на омріяний літній відпочинок:- все без змін, навчання вони завершать 28 травня. А ось літні канікули у Львові подекуди змістились. Деякі львівські школи також підуть на відпочинок 28 травня, інші ж продовжать навчання до 4, 10 і навіть 14 червня.теж ситуація з канікулами неоднозначна. В одних школах останній дзвоник пролунає традиційно 28 травня, інші ж школи продовжать навчання до 11 червня або навіть до кінця червня.лише сім шкіл підуть на канікули вчасно, а 90 шкіл - 4 червня, інші – 8 червня. Уучні навчатимуться до 5 червня.Також навчання у літній період продовжиться:до 30 травня, 4 або 16 червня;до 4 червня;до 4 червня;до 4 червня;до 7 абo 14 чеpвня;до 8 червня;до 9 червня;до 9 червня;до 10 червня;до 11 червня;до 11 червня.Щодо наступного навчального року, то в Міністерстві освіти не відкидають, що через пандемію, учням знову доведеться навчатись дистанційно.

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