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Українцям можуть знову підвищити ціни на газ

Українцям можуть знову підвищити ціни на газ
Експерти повідомляють, що вже в перший місяць літа ціна на природний газ може зрости з 8-ми до 12-ти гривень за місячними тарифами.

Щодо річного тарифу – зміни не очікуються, - пише Перший діловий.

Фахівці зазначають, що для більшості компаній базовим став річний пакет, водночас, є й компанії, котрі орієнтуються на місячний тариф.

Тарифи залежать від стратегій, та від того, де і як компанії купують “блакитне паливо”. Через те, що постачальників на газовому ринку багато – тільки-но з’явиться можливість – будуть знижувати вартість. Зокрема, якщо впаде ціна на європейських ринках. Однак, поки таких підстав експерти не бачать. Водночас, зауважують, що ринок – не прогнозований.

З травня на газовому ринку діють нові правила. Газопостачальники автоматично переводять клієнтів на річний тариф. Останні, за бажанням, можуть перейти й на місячний.

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Теги: газ, ціна
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