Українцям можуть знову підвищити ціни на газ





Щодо річного тарифу – зміни не очікуються, - пише

Фахівці зазначають, що для більшості компаній базовим став річний пакет, водночас, є й компанії, котрі орієнтуються на місячний тариф.



Тарифи залежать від стратегій, та від того, де і як компанії купують “блакитне паливо”. Через те, що постачальників на газовому ринку багато – тільки-но з’явиться можливість – будуть знижувати вартість. Зокрема, якщо впаде ціна на європейських ринках. Однак, поки таких підстав експерти не бачать. Водночас, зауважують, що ринок – не прогнозований.



З травня на газовому ринку діють нові правила. Газопостачальники автоматично переводять клієнтів на річний тариф. Останні, за бажанням, можуть перейти й на місячний.

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Фахівці зазначають, що для більшості компаній базовим став річний пакет, водночас, є й компанії, котрі орієнтуються на місячний тариф.Тарифи залежать від стратегій, та від того, де і як компанії купують “блакитне паливо”. Через те, що постачальників на газовому ринку багато – тільки-но з’явиться можливість – будуть знижувати вартість. Зокрема, якщо впаде ціна на європейських ринках. Однак, поки таких підстав експерти не бачать. Водночас, зауважують, що ринок – не прогнозований.З травня на газовому ринку діють нові правила. Газопостачальники автоматично переводять клієнтів на річний тариф. Останні, за бажанням, можуть перейти й на місячний.

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