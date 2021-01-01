Українцям можуть знову підвищити ціни на газ
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Експерти повідомляють, що вже в перший місяць літа ціна на природний газ може зрости з 8-ми до 12-ти гривень за місячними тарифами.
Щодо річного тарифу – зміни не очікуються, - пише Перший діловий.
Фахівці зазначають, що для більшості компаній базовим став річний пакет, водночас, є й компанії, котрі орієнтуються на місячний тариф.
Тарифи залежать від стратегій, та від того, де і як компанії купують “блакитне паливо”. Через те, що постачальників на газовому ринку багато – тільки-но з’явиться можливість – будуть знижувати вартість. Зокрема, якщо впаде ціна на європейських ринках. Однак, поки таких підстав експерти не бачать. Водночас, зауважують, що ринок – не прогнозований.
З травня на газовому ринку діють нові правила. Газопостачальники автоматично переводять клієнтів на річний тариф. Останні, за бажанням, можуть перейти й на місячний.
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Щодо річного тарифу – зміни не очікуються, - пише Перший діловий.
Фахівці зазначають, що для більшості компаній базовим став річний пакет, водночас, є й компанії, котрі орієнтуються на місячний тариф.
Тарифи залежать від стратегій, та від того, де і як компанії купують “блакитне паливо”. Через те, що постачальників на газовому ринку багато – тільки-но з’явиться можливість – будуть знижувати вартість. Зокрема, якщо впаде ціна на європейських ринках. Однак, поки таких підстав експерти не бачать. Водночас, зауважують, що ринок – не прогнозований.
З травня на газовому ринку діють нові правила. Газопостачальники автоматично переводять клієнтів на річний тариф. Останні, за бажанням, можуть перейти й на місячний.
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