Курс валют у Луцьку на 28 травня





Євро при купівлі становить – 33.38, продажу – 33.48.



Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.46.

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