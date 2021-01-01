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Курс валют у Луцьку на 28 травня

Курс валют у Луцьку на 28 травня
Курс долара у Луцьку станом на 28 травня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 27.40, а продаж – 27.48.

Євро при купівлі становить – 33.38, продажу – 33.48.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.46.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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