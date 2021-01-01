Курс валют у Луцьку на 28 травня
Сьогодні, 09:13
Курс долара у Луцьку станом на 28 травня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 27.40, а продаж – 27.48.
Євро при купівлі становить – 33.38, продажу – 33.48.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.46.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.38, продажу – 33.48.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.46.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 28 травня
Сьогодні, 09:13
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу
Сьогодні, 08:57
«Волинь» програла команді 8-річних футболістів. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
Українцям можуть знову підвищити ціни на газ
Сьогодні, 06:29