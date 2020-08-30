Євреям повернули приміщення луцької синагоги. ВІДЕО





Права молитися тут єврейська громада домагалася не одне десятиліття. Та довгий час будівля була зачиненою для всіх. Згодом поруч оселилося спортивне товариство “Динамо”, яке розширилося і на культову споруду.



Нарешті, кажуть новосели, єврейське повернули євреям. Що, крім храму, тут облаштують ще, – у сюжеті



Синагога, як і раніше, належатиме державі як пам’ятка національного значення. ЇЇ балансоутримувач – Луцький історико-архітектурний заповідник – передає культову споруду релігійній громаді у безоплатне користування. Що і закріплюють документально.



У заповіднику розповідають, довго намагалися знайти інвесторів, аби давню споруду відреставрувати. Однак, рішення, яке б влаштувало і потенційних інвесторів, і охоронників культурної спадщини не знайшли.



“Було кілька варіантів вирішення цієї ситуації, але на жаль до якоїсь остаточної згоди не прийшли”, – розповів директор історико-культурного заповідника “Старий Луцьк” Павло Рудецький.



Відповідальності євреї не бояться, стверджує Ханна Матусовська і запевняє: у луцької, з вигляду непримітної, синагоги сьогодні закінчився голокост. Поступово, але храмові повернуть належний вигляд. А ще влаштують тут єврейський культурний центр.



“Я ще не осягаю, не усвідомлюю того, щоб розказати. що в мене в душі твориться. Взагалі стільки я літератури прочитала про це місце, про ці події. Має бути якийсь осередок культурний для того, щоб люди йшли, мали місце і знали де це”, – зазначає членкиня ортодоксальної єврейської громади Луцька Ханна Матусовська.



До Другої світової за різними даними в Луцьку було до 50 синагог. Тож, кажуть, єврейська громада зроблять усе, щоб відродити єдину, яка вціліла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку національну пам’ятку 14 століття, що на вулиці Данила Галицького, передали у безоплатне користування релігійній ортодоксальній громаді. Синагога тепер використовуватиметься за прямим призначенням, хоч і залишатиметься державною власністю.Права молитися тут єврейська громада домагалася не одне десятиліття. Та довгий час будівля була зачиненою для всіх. Згодом поруч оселилося спортивне товариство “Динамо”, яке розширилося і на культову споруду.Нарешті, кажуть новосели, єврейське повернули євреям. Що, крім храму, тут облаштують ще, – у сюжеті 12 каналу. Синагога, як і раніше, належатиме державі як пам’ятка національного значення. ЇЇ балансоутримувач – Луцький історико-архітектурний заповідник – передає культову споруду релігійній громаді у безоплатне користування. Що і закріплюють документально.У заповіднику розповідають, довго намагалися знайти інвесторів, аби давню споруду відреставрувати. Однак, рішення, яке б влаштувало і потенційних інвесторів, і охоронників культурної спадщини не знайшли.“Було кілька варіантів вирішення цієї ситуації, але на жаль до якоїсь остаточної згоди не прийшли”, – розповів директор історико-культурного заповідника “Старий Луцьк” Павло Рудецький.Відповідальності євреї не бояться, стверджує Ханна Матусовська і запевняє: у луцької, з вигляду непримітної, синагоги сьогодні закінчився голокост. Поступово, але храмові повернуть належний вигляд. А ще влаштують тут єврейський культурний центр.“Я ще не осягаю, не усвідомлюю того, щоб розказати. що в мене в душі твориться. Взагалі стільки я літератури прочитала про це місце, про ці події. Має бути якийсь осередок культурний для того, щоб люди йшли, мали місце і знали де це”, – зазначає членкиня ортодоксальної єврейської громади Луцька Ханна Матусовська.До Другої світової за різними даними в Луцьку було до 50 синагог. Тож, кажуть, єврейська громада зроблять усе, щоб відродити єдину, яка вціліла.

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