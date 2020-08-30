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Євреям повернули приміщення луцької синагоги. ВІДЕО

Євреям повернули приміщення луцької синагоги. ВІДЕО
У Луцьку національну пам’ятку 14 століття, що на вулиці Данила Галицького, передали у безоплатне користування релігійній ортодоксальній громаді. Синагога тепер використовуватиметься за прямим призначенням, хоч і залишатиметься державною власністю.

Права молитися тут єврейська громада домагалася не одне десятиліття. Та довгий час будівля була зачиненою для всіх. Згодом поруч оселилося спортивне товариство “Динамо”, яке розширилося і на культову споруду.

Нарешті, кажуть новосели, єврейське повернули євреям. Що, крім храму, тут облаштують ще, – у сюжеті 12 каналу.

Синагога, як і раніше, належатиме державі як пам’ятка національного значення. ЇЇ балансоутримувач – Луцький історико-архітектурний заповідник – передає культову споруду релігійній громаді у безоплатне користування. Що і закріплюють документально.

У заповіднику розповідають, довго намагалися знайти інвесторів, аби давню споруду відреставрувати. Однак, рішення, яке б влаштувало і потенційних інвесторів, і охоронників культурної спадщини не знайшли.

“Було кілька варіантів вирішення цієї ситуації, але на жаль до якоїсь остаточної згоди не прийшли”, – розповів директор історико-культурного заповідника “Старий Луцьк” Павло Рудецький.

Відповідальності євреї не бояться, стверджує Ханна Матусовська і запевняє: у луцької, з вигляду непримітної, синагоги сьогодні закінчився голокост. Поступово, але храмові повернуть належний вигляд. А ще влаштують тут єврейський культурний центр.

“Я ще не осягаю, не усвідомлюю того, щоб розказати. що в мене в душі твориться. Взагалі стільки я літератури прочитала про це місце, про ці події. Має бути якийсь осередок культурний для того, щоб люди йшли, мали місце і знали де це”, – зазначає членкиня ортодоксальної єврейської громади Луцька Ханна Матусовська.

До Другої світової за різними даними в Луцьку було до 50 синагог. Тож, кажуть, єврейська громада зроблять усе, щоб відродити єдину, яка вціліла.


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Теги: луцька синагога, євреї, безоплатне користування
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