На Рівненщині знайшли повішеним 20-річного студента





Учора, 27 травня, близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру, що у лісопосадці в селі Колоденка він виявив повішеним чоловіка,



Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що 20-річний рівнянин, який перебував у розшуку як безвісти зниклий, покінчив життя самогубством шляхом повішання на мотузці із синтетичної тканини.



Ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.



Досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (з відміткою самогубство) Кримінального кодексу триває. У рамках кримінального провадження слідчі Рівненського районного управління поліції встановлюють усі обставини.



Наразі відомо, що хлопець відмінно навчався на третьому курсі одного із вищих навчальних закладів Рівного, займався спортом і вів здоровий спосіб життя. Що спонукало його до такого вчинку — поки невідомо. Перед тим, як піти з дому, він залишив записку, що йому не цікаво жити. Зі слів рідних, напередодні мав депресивний стан та казав, що не хоче вчитися і працювати.



Фото - видання "Рівне вечірнє"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині 20-річний хлопець вчинив самогубство.Учора, 27 травня, близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру, що у лісопосадці в селі Колоденка він виявив повішеним чоловіка, інформує ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що 20-річний рівнянин, який перебував у розшуку як безвісти зниклий, покінчив життя самогубством шляхом повішання на мотузці із синтетичної тканини.Ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.Досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (з відміткою самогубство) Кримінального кодексу триває. У рамках кримінального провадження слідчі Рівненського районного управління поліції встановлюють усі обставини.Наразі відомо, що хлопець відмінно навчався на третьому курсі одного із вищих навчальних закладів Рівного, займався спортом і вів здоровий спосіб життя. Що спонукало його до такого вчинку — поки невідомо. Перед тим, як піти з дому, він залишив записку, що йому не цікаво жити. Зі слів рідних, напередодні мав депресивний стан та казав, що не хоче вчитися і працювати.

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