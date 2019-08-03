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На Рівненщині знайшли повішеним 20-річного студента

На Рівненщині знайшли повішеним 20-річного студента
На Рівненщині 20-річний хлопець вчинив самогубство.

Учора, 27 травня, близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру, що у лісопосадці в селі Колоденка він виявив повішеним чоловіка, інформує ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що 20-річний рівнянин, який перебував у розшуку як безвісти зниклий, покінчив життя самогубством шляхом повішання на мотузці із синтетичної тканини.

Ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

Досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (з відміткою самогубство) Кримінального кодексу триває. У рамках кримінального провадження слідчі Рівненського районного управління поліції встановлюють усі обставини.

Наразі відомо, що хлопець відмінно навчався на третьому курсі одного із вищих навчальних закладів Рівного, займався спортом і вів здоровий спосіб життя. Що спонукало його до такого вчинку — поки невідомо. Перед тим, як піти з дому, він залишив записку, що йому не цікаво жити. Зі слів рідних, напередодні мав депресивний стан та казав, що не хоче вчитися і працювати.

Фото - видання "Рівне вечірнє"

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Теги: Рівненщина, самогубство, молодий хлопець
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