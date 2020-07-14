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У Луцьку очистили русло Сапалаївки

У Луцьку очистили русло Сапалаївки
У Луцьку біля дитячої залізниці, що на вул. Шопена, почистили русло річки Сапалаївки.

Про це у своєму фейсбуці написав голова фракції Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, передає ІА "Конкурент".

До нього звернулися мешканці Луцька з проханням почистити невелику частину р. Сапалаївка, що знаходиться в межах Луцької дитячої залізниці, а саме під мостом по вул. Шопена. Від сміття, яке там накопичилося, відбувався застій води, що створює неприємний запах, псує вигляд території та загалом шкодить екологічному стану міста.
У Луцьку очистили русло Сапалаївки

Тарас Шкітер надіслав звернення до Луцького міського голови, аби відповідні комунальні служби провели очищення даної ділянки р. Сапалаївка.

"І цю проблему вдалося оперативно вирішити! На фото ви бачите стан ділянки ДО і ПІСЛЯ очистки.
У Луцьку очистили русло Сапалаївки

Територія навколо Сапалаївки має потенціал стати сучасною рекреаційною зоною, що уже реалізовано лідером Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрієм Покровським у «Сіті парку». А з облаштуванням пішохідної набережної з велодоріжками, освітленням та лавками, цей маршрут об’єднає цілі мікрорайони Луцька та стане улюбленим для гостей та жителів міста!" - розповів Шкітер.

Фото - ілюстративне

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Теги: Сапалаївка, річка, сміття, Свідомі
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Коментарі 2
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Шкітер - майбутній мер Луцька! Бо він спить і вболіває за проблеми лучан і міста.
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А Нодточій сама лопатою гребла годинами,піар-це наше все...
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