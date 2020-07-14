У Луцьку очистили русло Сапалаївки





Про це у своєму фейсбуці написав голова фракції Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, передає



До нього звернулися мешканці Луцька з проханням почистити невелику частину р. Сапалаївка, що знаходиться в межах Луцької дитячої залізниці, а саме під мостом по вул. Шопена. Від сміття, яке там накопичилося, відбувався застій води, що створює неприємний запах, псує вигляд території та загалом шкодить екологічному стану міста.



Тарас Шкітер надіслав звернення до Луцького міського голови, аби відповідні комунальні служби провели очищення даної ділянки р. Сапалаївка.



"І цю проблему вдалося оперативно вирішити! На фото ви бачите стан ділянки ДО і ПІСЛЯ очистки.



Територія навколо Сапалаївки має потенціал стати сучасною рекреаційною зоною, що уже реалізовано лідером Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрієм Покровським у «Сіті парку». А з облаштуванням пішохідної набережної з велодоріжками, освітленням та лавками, цей маршрут об’єднає цілі мікрорайони Луцька та стане улюбленим для гостей та жителів міста!" - розповів Шкітер.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля дитячої залізниці, що на вул. Шопена, почистили русло річки Сапалаївки.Про це у своєму фейсбуці написав голова фракції Громадянського Руху "СВІДОМІ"передає ІА "Конкурент". До нього звернулися мешканці Луцька з проханням почистити невелику частину р. Сапалаївка, що знаходиться в межах Луцької дитячої залізниці, а саме під мостом по вул. Шопена. Від сміття, яке там накопичилося, відбувався застій води, що створює неприємний запах, псує вигляд території та загалом шкодить екологічному стану міста.Тарас Шкітер надіслав звернення до Луцького міського голови, аби відповідні комунальні служби провели очищення даної ділянки р. Сапалаївка."І цю проблему вдалося оперативно вирішити! На фото ви бачите стан ділянки ДО і ПІСЛЯ очистки.Територія навколо Сапалаївки має потенціал стати сучасною рекреаційною зоною, що уже реалізовано лідером Громадянського Руху «СВІДОМІ»у «Сіті парку». А з облаштуванням пішохідної набережної з велодоріжками, освітленням та лавками, цей маршрут об’єднає цілі мікрорайони Луцька та стане улюбленим для гостей та жителів міста!" - розповів Шкітер.

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