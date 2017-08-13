У Єгипті під час відпочинку помер ексглава Служби зовнішньої розвідки України

Віктору Гвоздю.



Чоловік помер у лікарні, - повідомили джерела



Інцидент стався вранці в п'ятницю. Як стало відомо, колишній глава СЗР захоплювався дайвінгом і їздив із цим хобі по світу. Українцю було 62 роки.



Попередньо, чоловік занурився у воду, але на поверхню не сплив. Рятувальники знайшли чоловіка, на березі йому провели серцево-легеневу реанімацію й оперативно доставили в госпіталь. Лікарі констатували смерть українця.



Точна причина смерті чоловіка стане відомою після розтину тіла.



Нагадаємо, Гвоздь керував Службою зовнішньої розвідки з 27 лютого 2014 року. Він був звільнений указом п'ятого президента Петра Порошенка 29 квітня 2016-го.



Гвоздь був генерал-лейтенантом запасу, кадровим розвідником і доктором військових наук. Службу на різних командних і штабних посадах він почав із 1981 року.



У 1993-1995 роках брав участь у миротворчих операціях ООН на території колишньої Югославії. Був аташе з питань оборони при посольстві України в Хорватії, Боснії і Герцеговині, заступником начальника військово-дипломатичного управління Міноборони, членом делегації країни в Раді Безпеки ООН, служив у СБУ.



Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

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