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У Єгипті під час відпочинку помер ексглава Служби зовнішньої розвідки України

У Єгипті під час відпочинку помер ексглава Служби зовнішньої розвідки України
У Єгипті 28 травня поблизу міста Дахаб під час дайвінгу стало погано колишньому главі Служби зовнішньої розвідки (2014-2016 рр.) Віктору Гвоздю.

Чоловік помер у лікарні, - повідомили джерела OBOZREVATEL.

Інцидент стався вранці в п'ятницю. Як стало відомо, колишній глава СЗР захоплювався дайвінгом і їздив із цим хобі по світу. Українцю було 62 роки.

Попередньо, чоловік занурився у воду, але на поверхню не сплив. Рятувальники знайшли чоловіка, на березі йому провели серцево-легеневу реанімацію й оперативно доставили в госпіталь. Лікарі констатували смерть українця.

Точна причина смерті чоловіка стане відомою після розтину тіла.

Нагадаємо, Гвоздь керував Службою зовнішньої розвідки з 27 лютого 2014 року. Він був звільнений указом п'ятого президента Петра Порошенка 29 квітня 2016-го.

Гвоздь був генерал-лейтенантом запасу, кадровим розвідником і доктором військових наук. Службу на різних командних і штабних посадах він почав із 1981 року.

У 1993-1995 роках брав участь у миротворчих операціях ООН на території колишньої Югославії. Був аташе з питань оборони при посольстві України в Хорватії, Боснії і Герцеговині, заступником начальника військово-дипломатичного управління Міноборони, членом делегації країни в Раді Безпеки ООН, служив у СБУ.

Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

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Теги: дайвінг, смерть, Єгипет
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