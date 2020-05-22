вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Світязі збудують мультифункціональний спорткомплекс

На Світязі збудують мультифункціональний спорткомплекс
На базі практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт» на озері Світязь Шацького району збудують мультифункціональний спортивний комплекс.

Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації на платформі Prozorro вже оголосив відкриті торги для пошуку підрядника. Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 червня, а аукціон розпочнеться 7 червня, - про це пише ІА «Волинські новини».

Очікувана вартість робіт становить 18 348 304 гривні.

Будівництво нового спортивного майданчика на базі практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт» включатиме спорудження спортзалу, облаштування систем опалення і вентиляції, закупівлю та монтаж технологічного обладнання, зведення господарського корпусу, прокладання водопроводу та каналізації, монтаж силового електрообладнання, забезпечення електроосвітлення, улаштування пожежної сигналізації, телефонізацію, придбання та монтаж ліфтового обладнання, придбання меблів тощо.

Усі роботи мають завершити до 15 листопада 2021 року.
Гарантійний термін на об’єкт становитиме не менш як 36 місяців.
Нагадаємо, про намір збудувати спортивний комплекс на базі табору «Гарт» на озері Світязь інформував ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Проєкт виш подав на Державний фонд регіонального розвитку.

Майбутній спорткомплекс потрібний, аби розвивати туризм у регіоні, щоб забезпечити функціонування бази в нелітній період та щоб максимально залучити спортивні команди до навчально-тренувальних зборів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорткомплекс, база Гарт, Світязь, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту після приїзду з Туреччини
Сьогодні, 07:20
На Світязі збудують мультифункціональний спорткомплекс
Сьогодні, 06:22
Третій день арт-променаду у Луцьку не відбувся через погодні умови
Сьогодні, 04:13
Краще снодійних таблеток: ці три напої допоможуть швидко заснути
Сьогодні, 02:31
На Волині дідуся, якого розшукували три дні, знайшли мертвим у лісі
Сьогодні, 00:27
Схожі новини
У селі поблизу Луцька зведуть новий спорткомплекс У селі поблизу Луцька зведуть новий спорткомплекс
22 травень, 2020, 03:23
Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі
14 грудень, 2019, 21:41
До Шацьких озер прокладуть новий автошлях До Шацьких озер прокладуть новий автошлях
10 травень, 2019, 14:54
Показали, як на Світязі будують сучасну набережну. ФОТО Показали, як на Світязі будують сучасну набережну. ФОТО
20 лютий, 2019, 14:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту після приїзду з Туреччини
Сьогодні, 07:20
 0
На Світязі збудують мультифункціональний спорткомплекс
Сьогодні, 06:22
 0
Третій день арт-променаду у Луцьку не відбувся через погодні умови
Сьогодні, 04:13
 0
Краще снодійних таблеток: ці три напої допоможуть швидко заснути
Сьогодні, 02:31
 0
На Волині дідуся, якого розшукували три дні, знайшли мертвим у лісі
Сьогодні, 00:27
 0
Медіа
відео
1/8