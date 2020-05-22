На Світязі збудують мультифункціональний спорткомплекс





Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації на платформі Prozorro вже оголосив відкриті торги для пошуку підрядника. Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 червня, а аукціон розпочнеться 7 червня, - про це пише ІА «



Очікувана вартість робіт становить 18 348 304 гривні.



Будівництво нового спортивного майданчика на базі практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт» включатиме спорудження спортзалу, облаштування систем опалення і вентиляції, закупівлю та монтаж технологічного обладнання, зведення господарського корпусу, прокладання водопроводу та каналізації, монтаж силового електрообладнання, забезпечення електроосвітлення, улаштування пожежної сигналізації, телефонізацію, придбання та монтаж ліфтового обладнання, придбання меблів тощо.



Усі роботи мають завершити до 15 листопада 2021 року.

Гарантійний термін на об’єкт становитиме не менш як 36 місяців.

Нагадаємо, про намір збудувати спортивний комплекс на базі табору «Гарт» на озері Світязь інформував ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Проєкт виш подав на Державний фонд регіонального розвитку.



Майбутній спорткомплекс потрібний, аби розвивати туризм у регіоні, щоб забезпечити функціонування бази в нелітній період та щоб максимально залучити спортивні команди до навчально-тренувальних зборів.





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