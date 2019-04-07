Поблизу Луцька чоловік зачинився в машині і підпалив себе





Про це



Попередньо встановили, що 37-річний місцевий мешканець зачинився в авто та підпалив себе. Поруч з тілом знайшли обгорілу каністру.



Правоохоронці зазначили, що відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою самогубство.



Відео з місця події опублікував користувач Illya Zh в одній із соціальних груп Луцька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок 1 червня чоловік зачинився в машині і підпалив себе.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Попередньо встановили, що 37-річний місцевий мешканець зачинився в авто та підпалив себе. Поруч з тілом знайшли обгорілу каністру.Правоохоронці зазначили, що відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою самогубство.Відео з місця події опублікував користувач Illya Zh в одній із соціальних груп Луцька.

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