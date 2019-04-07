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Поблизу Луцька чоловік зачинився в машині і підпалив себе

Поблизу Луцька чоловік зачинився в машині і підпалив себе
У селі Княгининок 1 червня чоловік зачинився в машині і підпалив себе.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Попередньо встановили, що 37-річний місцевий мешканець зачинився в авто та підпалив себе. Поруч з тілом знайшли обгорілу каністру.

Правоохоронці зазначили, що відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою самогубство.

Відео з місця події опублікував користувач Illya Zh в одній із соціальних груп Луцька.

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Теги: самогубство, машина, підпал, Княгининок
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