Поблизу Луцька чоловік зачинився в машині і підпалив себе
Сьогодні, 09:43
У селі Княгининок 1 червня чоловік зачинився в машині і підпалив себе.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Попередньо встановили, що 37-річний місцевий мешканець зачинився в авто та підпалив себе. Поруч з тілом знайшли обгорілу каністру.
Правоохоронці зазначили, що відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою самогубство.
Відео з місця події опублікував користувач Illya Zh в одній із соціальних груп Луцька.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Попередньо встановили, що 37-річний місцевий мешканець зачинився в авто та підпалив себе. Поруч з тілом знайшли обгорілу каністру.
Правоохоронці зазначили, що відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою самогубство.
Відео з місця події опублікував користувач Illya Zh в одній із соціальних груп Луцька.
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