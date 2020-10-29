У монастирі біля Луцька видали книгу-інструкцію для церковних прислужників

У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі, що в селі Жидичин, видали книгу «Послідування паламарського служіння. Практичний посібник для паламарів».Посібник призначений насамперед для початківців, - йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.У доступній формі докладно пояснюються всі дії цих церковнослужителів під час всенічного бдіння (вечірня, літія, рання, полієлей, канон), літургії ієрейським чином, архієрейської літургії та літургії Ранішосвячених Дарів.Переклад з російської мови здійснив випускник 11 класу, старший паламар обителі Дмитро Скорубський. До речі, його тато воював на Сході України і повернувся живим, але на рідній землі помер від хвороби.