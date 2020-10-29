У монастирі біля Луцька видали книгу-інструкцію для церковних прислужників
Сьогодні, 22:59
У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі, що в селі Жидичин, видали книгу «Послідування паламарського служіння. Практичний посібник для паламарів».
Посібник призначений насамперед для початківців, - йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
У доступній формі докладно пояснюються всі дії цих церковнослужителів під час всенічного бдіння (вечірня, літія, рання, полієлей, канон), літургії ієрейським чином, архієрейської літургії та літургії Ранішосвячених Дарів.
Переклад з російської мови здійснив випускник 11 класу, старший паламар обителі Дмитро Скорубський. До речі, його тато воював на Сході України і повернувся живим, але на рідній землі помер від хвороби.
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Посібник призначений насамперед для початківців, - йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
У доступній формі докладно пояснюються всі дії цих церковнослужителів під час всенічного бдіння (вечірня, літія, рання, полієлей, канон), літургії ієрейським чином, архієрейської літургії та літургії Ранішосвячених Дарів.
Переклад з російської мови здійснив випускник 11 класу, старший паламар обителі Дмитро Скорубський. До речі, його тато воював на Сході України і повернувся живим, але на рідній землі помер від хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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