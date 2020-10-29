вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У монастирі біля Луцька видали книгу-інструкцію для церковних прислужників

У монастирі біля Луцька видали книгу-інструкцію для церковних прислужників
У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі, що в селі Жидичин, видали книгу «Послідування паламарського служіння. Практичний посібник для паламарів».

Посібник призначений насамперед для початківців, - йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

У доступній формі докладно пояснюються всі дії цих церковнослужителів під час всенічного бдіння (вечірня, літія, рання, полієлей, канон), літургії ієрейським чином, архієрейської літургії та літургії Ранішосвячених Дарів.
Переклад з російської мови здійснив випускник 11 класу, старший паламар обителі Дмитро Скорубський. До речі, його тато воював на Сході України і повернувся живим, але на рідній землі помер від хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: релігія, Волинь, видавництво, Жидичин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Домовилися з владними структурами»: в УПЛ «Верес» гратиме домашні матчі в Луцьку
Сьогодні, 23:35
У монастирі біля Луцька видали книгу-інструкцію для церковних прислужників
Сьогодні, 22:59
Депутати Рівненської облради влаштували масову бійку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:12
Трьох футболісток волинського клубу викликали до збірної України
Сьогодні, 21:35
13 покинутих дітей з Луцька шукають сім’ї. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
Схожі новини
Волинян запрошують до паломницьких поїздок Україною Волинян запрошують до паломницьких поїздок Україною
29 жовтень, 2020, 03:17
У храмах Волині побуває чудотворна ікона Богоматері У храмах Волині побуває чудотворна ікона Богоматері
14 жовтень, 2020, 07:35
Волинські священники занепокоєні малою кількістю уроків християнської етики у школі Волинські священники занепокоєні малою кількістю уроків християнської етики у школі
09 жовтень, 2020, 21:37
У Волинській православній богословській академії – випускний. ФОТО У Волинській православній богословській академії – випускний. ФОТО
20 червень, 2020, 07:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Домовилися з владними структурами»: в УПЛ «Верес» гратиме домашні матчі в Луцьку
Сьогодні, 23:35
 0
У монастирі біля Луцька видали книгу-інструкцію для церковних прислужників
Сьогодні, 22:59
 0
Депутати Рівненської облради влаштували масову бійку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:12
 0
Трьох футболісток волинського клубу викликали до збірної України
Сьогодні, 21:35
 0
13 покинутих дітей з Луцька шукають сім’ї. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8