На Волині у власника пилорами провели обшуки і знайшли незаконну деревину

За незаконну порубку лісу волинянину загрожує кримінальна відповідальність.Так, до поліції звернулися лісівники та повідомили, що в період часу із 3 по 4 червня на території Цуманського лісогосподарства виявили незаконну порубку лісу – трьох дерев породи сосна. Спричинені збитки державі становлять понад 43 тисячі гривень, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м.Ківерці) та дільничні офіцери поліції. Спільними зусиллями поліцейські встановили, що до незаконної діяльності може бути причетним 52-річний житель селища Цумань. Співробітники поліції провели обшук на пилорамі, належній волинянину.Під час обшуку виявили та вилучили лісопродукцію без відповідних документів: 13 колод довжиною по 4 метри. Встановили, що серед виявлених колод була сосна, зрізана на території Цуманського лісогосподарства. Виявлену деревину вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення підозри волинянину у скоєному злочині.Санкція статті передбачає штраф від 17 до 25,5 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.