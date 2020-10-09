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У селі на Волині злодій проник у будинок і викрав акустичну систему

У селі на Волині злодій проник у будинок і викрав акустичну систему
На Любомльщині поліція викрила чоловіка, який скоїв крадіжку.

У суботу, 5 червня, до поліції звернувся 40-річний житель Любомльської громади. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали акустичну систему Azusa, вартістю понад 6 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 40-річний односелець заявника. Викрадене вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло.

Зловмисникові загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

У селі на Волині злодій проник у будинок і викрав акустичну систему



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Теги: злодій, будинок, Любомльщина
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