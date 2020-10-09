У селі на Волині злодій проник у будинок і викрав акустичну систему





У суботу, 5 червня, до поліції звернувся 40-річний житель Любомльської громади. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали акустичну систему Azusa, вартістю понад 6 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 40-річний односелець заявника. Викрадене вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло.



Зловмисникові загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любомльщині поліція викрила чоловіка, який скоїв крадіжку.У суботу, 5 червня, до поліції звернувся 40-річний житель Любомльської громади. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали акустичну систему Azusa, вартістю понад 6 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 40-річний односелець заявника. Викрадене вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло.Зловмисникові загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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