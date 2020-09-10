вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі на три дні перекриють вулицю

У Ковелі на три дні перекриють вулицю
На Волигі у місті Ковель через будівництво мереж водопостачання перекрить одну з вулиць.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

У зв’язку з будівництвом мереж водопостачання з 08.00 год 8 червня до 20.00 год 10 червня буде закрито рух автомобільного транспорту на вулиці Холмській від перехрестя з вул. Глібова до житлового будинку №54.

Об’їзд здійснюватиметься згідно погодженої схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, перекриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі на три дні перекриють вулицю
Сьогодні, 00:15
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кабмін дозволив цілодобову роботу кафе та ресторанів
07 червень, 23:34
Волинські студенти отримуватимуть президентські стипендії
07 червень, 22:57
Повідомили, чи пов'язаний сморід у Луцьку із реконструкцією каналізації на Волі. ВІДЕО
07 червень, 22:16
Схожі новини
У Ковелі на два тижні перекриють рух транспорту через залізничний переїзд У Ковелі на два тижні перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
02 квітень, 13:01
У місті на Волині 2 дні буде обмежений рух транспорту У місті на Волині 2 дні буде обмежений рух транспорту
10 вересень, 2020, 18:17
Водії фур обмежили рух на міжнародній трасі на Волині Водії фур обмежили рух на міжнародній трасі на Волині
23 липень, 2019, 13:15
Потяг «Ковель-Київ» – у топ-10 найпопулярніших внутрішніх маршрутів Потяг «Ковель-Київ» – у топ-10 найпопулярніших внутрішніх маршрутів
07 червень, 16:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі на три дні перекриють вулицю
Сьогодні, 00:15
 0
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Кабмін дозволив цілодобову роботу кафе та ресторанів
07 червень, 23:34
 0
Волинські студенти отримуватимуть президентські стипендії
07 червень, 22:57
 0
Повідомили, чи пов'язаний сморід у Луцьку із реконструкцією каналізації на Волі. ВІДЕО
07 червень, 22:16
 0
Медіа
відео
1/8