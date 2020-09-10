У Ковелі на три дні перекриють вулицю
Сьогодні, 00:15
На Волигі у місті Ковель через будівництво мереж водопостачання перекрить одну з вулиць.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У зв’язку з будівництвом мереж водопостачання з 08.00 год 8 червня до 20.00 год 10 червня буде закрито рух автомобільного транспорту на вулиці Холмській від перехрестя з вул. Глібова до житлового будинку №54.
Об’їзд здійснюватиметься згідно погодженої схеми.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У зв’язку з будівництвом мереж водопостачання з 08.00 год 8 червня до 20.00 год 10 червня буде закрито рух автомобільного транспорту на вулиці Холмській від перехрестя з вул. Глібова до житлового будинку №54.
Об’їзд здійснюватиметься згідно погодженої схеми.
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