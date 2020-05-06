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За п'ять місяців 2021-го на Волині сталося більше аварій, ніж за такий же проміжок у 2020

За п'ять місяців 2021-го на Волині сталося більше аварій, ніж за такий же проміжок у 2020
178 — саме стільки ДТП із травмованими трапилося за січень-травень 2021 року, що на 36 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-травень трапилося 1 243 дорожньо-транспортних пригод. Що на 15 % більше аналогічного періоду минулого року. Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.

На жаль, 16 людей загинули на дорогах області (що на 60 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 214 — травмувалася (зменшення на 36 % у порівнянні з 2020 роком).

Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за п’ять місяці є:

- наїзд на пішохода (32 %),
- зіткнення (34 %),
- наїзд на перешкоду (11 %).
- перекидання транспортних засобів (10 %),
- наїзд на велосипедиста (7 %).

Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:

- порушення правил маневрування — 351 автопригоди або 28 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху — 394 ДТП (32 %),
- недодержання дистанції — 250 ДТП (20 %),
- порушення правил проїзду перехресть — 82 ДТП (7 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 24 ДТП (2 %).

За звітний період на території Волинській області зареєстрували 24 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 2 ДТП з постраждалими, в яких 2 особи травмувалися.

Статистика щодо ДТП за участю дітей: за вказаний період зареєстровано 34 ДТП за участю дітей, з них — 25 ДТП з травмованими, в яких 4 дитини загинули та 25 дітей травмувалися.

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Теги: Волинь, ДТП, травмовані, статистика
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