Делегація Підгайцівської сільської ради відправилась до Австрії. ФОТО

Впродовж тижня голова Підгайцівської сільської радита його заступникитапрацюватимуть у Республіці Австрія, куди вони вирушили на запрошення генерального директора ПП «Гігаджоуль/Ресайклінг Парк», почесного доктораКрістіан Чернер та його компанія мають намір показати очільникам Підгайцівської сільської ради систему з переробки відходів у Австрії, які успішно працюють вже багато років, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.Деякі з цих об’єктів він сам проектував, фінансував, будував і працював на них щодня впродовж багатьох років. З 1978 року підприємства працюють на збереження екології нашої планети.В рамках поїздки керівники Підгайцівської сільської ради планують відвідати багаторічні комплексні установки з переробки відходів у Південній Австрії, оглянути сортувальні установки з прилеглими полігонами, сортувальними заводами для комерційних відходів, сортувальний завод для виготовлення альтернативного палива для переробки на цементному заводі, компостний завод для виробництва компосту для сільського господарства.У понеділок делегація Підгайцівської сільської ради відвідала центр переробки відходів у громаді Хальбенрайн, який експлуатується вже з 2 червня 1978 року та складається із сортувального заводу, полігону, установки з очищення фільтрату та переробки звалищного газу та тіла полігону об’ємом близько 3 мільйонів метрів кубічних, який рекультивований та заліснений.Разом з тим, делегація зустрілися із міським головою Хальберайна, аби почути від нього про ефективність сміттєпереробного заводу та досвід їхнього міста щодо сортування відходів, про екологічну культуру, якої дотримується місцеве населення.У місті Грац волиняни відвідали комерційний сортувальний завод так званого «жовтого мішка». Ця система сортування була втілена у 1991 році, коли європейці почали відокремлювати та складати відходи окремих видів саме у жовті пакети, які безкоштовно роздавали усім мешканцям, а потім утилізували на спеціальних заводах.У жовті мішки можна було викидати упаковки з пластику, пухирчату плівку, алюмінієві банки, пляшки після миючих засобів, тюбики від зубної пасти, коробки після молока, соків, пластикові пакети та упаковки від морозива, металеві кришки, блістерні упаковки від ліків, тощо.Цікавою була поїздка до м.Таінах на сортувальний завод на міському полігоні, який працює вже 30 років. У м.Графенштайн делегація з Підгайців побувала на компостному заводі, що належить фірмі Steinerbau, ознайомились із процесом компостування осаду стічних вод та обрізаних дерев, які на заводі переробляють у продукти сільськогосподарського господарства.За словами Леоніда Гроголя, європейський досвід із сортування та переробки відходів вражає. Попри те, що заводи працюють кілька десятків років, території заліснені і мало нагадують сміттєзвалища минулого, які ми звикли бачити на Волині.«Ми раді, що маємо можливість побачити комплексне рішення проблеми із відходами та їх переробкою. Вивчити досвід, який можна наслідувати аби вирішувати проблему із засміченням територій нашої громади та полігонів Волинської області, які давно вичерпали свій ресурс», - резюмував заступник сільського голови.