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У Луцьку поліція проводить тренувальні навчання

У Луцьку поліція проводить тренувальні навчання
Сьогодні, 9 червня, Головне управління Національної поліції у Волинській області проводить учбово-тренувальні навчання підрозділів з метою відпрацювання координації дій правоохоронців під час операцій, пов’язаних із розшуком і затриманням озброєних правопорушників.

За легендою, на лінію служби «102» надійшло повідомлення, що по вулиці Наливайка у Луцьку двоє невідомих осіб спортивної тіло будови, одягнені в темний спортивний одяг, застосувавши зброю до чоловіка заявниці, заволоділи грошима у сумі близько 40 тис. грн, - інформують у секторі комунікації поліції Волинської області.

Поліція ввела в дію спеціальні операції та проводить усі необхідні заходи із затримання умовних правопорушників.

Лучанам наголошують, що всі вказані дії відбуваються в рамках навчання.

Тож поліція просить громадян сприяти діям правоохоронців та з розумінням поставитися до виконання ними оперативно-тактичних завдань, зберігати спокій й не порушувати правопорядок.




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Теги: Луцьк, поліція, затримання
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