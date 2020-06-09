Догляд за обличчям: крок за кроком*





Кожен день на шкіру обличчя впливають сонячне світло, вітер, забруднене повітря, пил. На шкірі упродовж тривалого часу залишається макіяж. Щоб шкіра залишалася красивою й еластичною, необхідно регулярно очищати та насичувати її за допомогою правильної косметики.







Крок 1: Очищення

Спочатку шкіру обличчя необхідно очистити від бруду, пилу і макіяжу. Засоби для цієї й будь-якої іншої процедури слід вибирати залежно від типу шкіри. Для нормальної шкіри підійде міцелярна вода, для сухої та зрілої – молочко для очищення (наприклад, міцелярне молочко від Garnier), для жирної – антибактеріальний гель. Спеціальні формули для різних типів шкіри допоможуть очистити та освіжити її перед нанесенням наступних засобів для догляду за обличчям. Окремо можна застосовувати більш делікатні засоби для очищення ділянок навколо очей.



Крок 2: Тонізація

Після процедури очищення обличчя необхідно виконати тонізацію. Це потрібно для того, щоб відновити природний pH-баланс шкіри, котрий захищає її від бактерій чи грибків. На цьому етапі можна використовувати м’які тоніки без спирту. Якщо ви використовуєте міцелярну рідину, то цей крок можна пропустити, оскільки цей засіб і очищає, і тонізує шкіру обличчя.



Крок 3: Нанесення сироватки

ВАЖЛИВО: сироватка – це додатковий засіб, який необхідно застосовувати лише тоді, коли існують конкретні проблеми зі шкірою, для вирішення яких, звичайних процедур недостатньо. Сироватка містить багато поживних елементів (більше ніж креми) і проникає глибоко в шкіру. Вибирати цей засіб необхідно не за типом шкіри, а залежно від проблеми шкіри.



Наносити продукт необхідно на очищену шкіру перед застосуванням крему.



Крок 4: Нанесення крему

Обійтися одним універсальним кремом, найімовірніше, не вдасться. Необхідно підібрати денний і нічний крем.



Для ранкового догляду за обличчям варто використовувати «легкі» креми, зокрема: для нормальної шкіри – зволожуючий крем, для сухої шкіри – поживно-зволожуючий крем, для жирної шкіри – матуючий крем. За необхідності можна підібрати крем проти зморшок (Hyaluron Cellular Filler або Professional Hyaluronic Acid від Nivea) або крем з фільтром для захисту від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.



Поки людина спить і відновлює сили, нічний крем допомагає відновитись шкірі. Нічна косметика містить більше поживних інгредієнтів. Ввечері варто використовувати такі види кремів: для нормальної шкіри – поживний, для сухої – поживно-зволожуючий, для жирної – себорегулюючий крем.



Додаткові процедури

Попередні три кроки – це складові обов’язкового щоденного догляду за обличчям. Кожен засіб, описаний вище, необхідно застосовувати після висихання і засвоєння попереднього. Стандартні дії варто доповнити скрабами й масками, які можна наносити 1-3 рази на тиждень. Ці засоби допомагають ще ретельніше очистити та відновити шкіру.



Режим і корисні звички

Ефективність косметики й різних процедур для догляду за обличчям безпосередньо залежить від режиму і звичок. Щоб шкіра обличчя, як і весь організм, були здоровими та доглянутими, обов’язково дотримуйтесь збалансованого харчування (регулярні приймання їжі, достатня кількість води, мінімум шкідливих продуктів), відмовтесь від шкідливих звичок, робіть фізичні вправи, достатньо спіть, гуляйте на свіжому повітрі та уникайте надмірного стресу. Піклуйтеся про своє здоров’я.



Перед придбанням і застосуванням косметики радимо проконсультуватися з дерматологом або косметологом, особливо якщо ваша шкіра потребує спеціального догляду.

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