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У Рівному з вікна багатоповерхівки викинувся чоловік і впав на «швидку»

У Рівному з вікна багатоповерхівки викинувся чоловік і впав на «швидку»
Повідомлення про вчинення домашнього насильства жителем Рівного відносно своєї рідної сестри на вулиці Адама Міцкевича надійшло від сусідів до поліції 9 червня близько 19:40.

На місце події негайно прибула мобільна група сектору протидії домашньому насильству. Одночасно приїхала до будинку й матір дітей разом із знайомим, - інформує пресслужба поліції Рівненської області.

Останній намагався викруткою відчинити двері квартири, але зсередини їх відкрила 25-річна рівнянка. Чоловік одразу потягнув її на себе, а коли побачив, що зловмисник наближається до виходу — зачинив двері. Водночас дебошир і сам замкнувся із середини.

Жінці, яка мала явні тілесні ушкодження, допомогу почали надавати медики «швидкої», які негайно прибули за викликом поліцейських. Її госпіталізували до лікарні із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом кісток носа.

Крім того, на місце події прибули рятувальники, які також намагалися відкрити двері квартири, аби впевнитися, що з чоловіком все гаразд і він не потребує жодної допомоги. Втім, за декілька хвилин присутні виявили, що 30-річний мешканець квартири викинувся із вікна сьомого поверху: він спочатку впав на дах карети «швидкої», а потім – на водія.

Медики намагалися врятувати життя 30-річного рівнянина, але той помер на місці події.

Керманич швидкої не постраждав.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК України (із відміткою самогубство). Відомо, що загиблий до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався.
У Рівному з вікна багатоповерхівки викинувся чоловік і впав на «швидку»





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Теги: Рівне, самогубство, скандал, швидка, смерть, чоловік
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