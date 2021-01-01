У Луцьку затримали водія з «липовими» документами
Сьогодні, 14:25
Луцькі патрульні виявили водія із документами з ознаками підробки.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Вчора, 9 червня, близько 14-ї години на проспекті Волі патрульні помітили транспортний засіб Mercedes-Benz E 220, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку, чим порушив ПДР.
Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час перевірки документів у 24-річного керманича патрульні встановили, що дані, які зазначені у свідоцтві про реєстрацію автомобіля, не збігаються з даними в інформаційних базах.
Для з’ясування всіх обставин, на місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Вчора, 9 червня, близько 14-ї години на проспекті Волі патрульні помітили транспортний засіб Mercedes-Benz E 220, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку, чим порушив ПДР.
Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час перевірки документів у 24-річного керманича патрульні встановили, що дані, які зазначені у свідоцтві про реєстрацію автомобіля, не збігаються з даними в інформаційних базах.
Для з’ясування всіх обставин, на місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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