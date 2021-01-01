У Луцьку затримали водія з «липовими» документами





Про це



Вчора, 9 червня, близько 14-ї години на проспекті Волі патрульні помітили транспортний засіб Mercedes-Benz E 220, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку, чим порушив ПДР.



Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час перевірки документів у 24-річного керманича патрульні встановили, що дані, які зазначені у свідоцтві про реєстрацію автомобіля, не збігаються з даними в інформаційних базах.



Для з’ясування всіх обставин, на місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.



На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

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