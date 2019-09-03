Двоє волинян підхопили небезпечну недугу після укусів кліщів

Щороку від укусів кліщів страждають близько тисячі волинян, майже 50-60 з них заражаються інфекційними хворобами. Найпоширенішим захворюванням в області є хвороба Лайма (синонім бореліоз, кліщовий бореліоз) та кліщовий вірусний енцефаліт.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.З метою моніторингу циркуляції збудників хвороб, що передаються кліщами, цьогоріч працівники лабораторного центру зібрали та дослідили близько 1800 кліщів. Збір членистоногих проводили в рекреаційних зонах, лісосмугах, дачних масивах Луцька, Нововолинська, Ковеля, Луцького, Ківерцівського, Рожищенського, Маневицького, Любешівського, Горохівського та Ковельського районів. У понад 10 % виявили збудники бореліозу, найбільше заражених кліщів — у Луцьку (20 %), Луцькому та Маневицькому районах (12 %).У поточному році за медичною допомогою звернулось понад 100 осіб (в тому числі 32 дітей) з приводу покусів кліщами, а близько 60 лучан — з проханням дослідити кліща, вилученого з тіла після укусу. В 35 % виявили клітини морфологічно подібні до борелій — збудників хвороби Лайма. Присмоктування кліщів відбувалися на території лісопаркових насаджень, відпочинкових зон, дачних масивів та прибудинкових територій Луцька, Луцького, Горохівського, Ківерцівського районів.Результати проведених досліджень свідчать про те, що на Волині сформувався стійкий осередок Лайм-бореліозу.Цьогоріч в області зареєстрували 2 випадки хвороби Лайма (мешканці Горохівського району та Нововолинська). В одному випадку хворий виявив кліща після відвідування лісу у Горохівському районі, в іншому випадку жінка пов’язує своє захворювання з перебуванням на відпочинку в Закарпатській області.