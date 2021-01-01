У Луцьку відбудеться фестиваль «Європейський вікенд». ПРОГРАМА





Про це повідомляють організатори заходу.



Програма фестивалю «Європейський вікенд»:



12 червня



12.00 - відкриття фестивалю.

Знайомство з учасниками

13.00 - 15.00 - змагання на спортивних локаціях.

13.00 - Dj Pasha Lee

14.00 - Конкурсний блок

15.00 - Мікаель Галюзан (фортепіано)

15.30 - нагородження учасників спортивних змагань.

16.00 - Уляна Степаненко(вокал)

17.00 - конкурсний блок

17.30 - Dj Olaras

18.30 - Початок зважування.Бій поглядів (Воїни Любарта)

20.30 - Перегляд фільму.

22.00- завершення першого дня Фестивалю.



13 червня



12.00 - зарядка-тренування для присутніх від Tonisprint

12.30 - Dj Pasha Lee

14.00 - конкурсний блок

15.00 - Роман Воронко (акордеон)

16.00 - початок турніру Воїни Любарта.

21.30 - конкурсний блок.

Закриття 2-го дня Фестивалю.

23.00 - закриття Фестивалю «Європейський вікенд»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грандіозні фестивалі повертаються до Луцька. Уже 12-13 червня сезон сімейного відпочинку під відкритим небом розпочнеться з «Європейського вікенду».Про це повідомляють організатори заходу.Програма фестивалю «Європейський вікенд»:12.00 - відкриття фестивалю.Знайомство з учасниками13.00 - 15.00 - змагання на спортивних локаціях.13.00 - Dj Pasha Lee14.00 - Конкурсний блок15.00 - Мікаель Галюзан (фортепіано)15.30 - нагородження учасників спортивних змагань.16.00 - Уляна Степаненко(вокал)17.00 - конкурсний блок17.30 - Dj Olaras18.30 - Початок зважування.Бій поглядів (Воїни Любарта)20.30 - Перегляд фільму.22.00- завершення першого дня Фестивалю.12.00 - зарядка-тренування для присутніх від Tonisprint12.30 - Dj Pasha Lee14.00 - конкурсний блок15.00 - Роман Воронко (акордеон)16.00 - початок турніру Воїни Любарта.21.30 - конкурсний блок.Закриття 2-го дня Фестивалю.23.00 - закриття Фестивалю «Європейський вікенд»

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