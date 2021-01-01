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У Луцьку відбудеться фестиваль «Європейський вікенд». ПРОГРАМА

У Луцьку відбудеться фестиваль «Європейський вікенд». ПРОГРАМА
Грандіозні фестивалі повертаються до Луцька. Уже 12-13 червня сезон сімейного відпочинку під відкритим небом розпочнеться з «Європейського вікенду».

Про це повідомляють організатори заходу.

Програма фестивалю «Європейський вікенд»:

12 червня

12.00 - відкриття фестивалю.
Знайомство з учасниками
13.00 - 15.00 - змагання на спортивних локаціях.
13.00 - Dj Pasha Lee
14.00 - Конкурсний блок
15.00 - Мікаель Галюзан (фортепіано)
15.30 - нагородження учасників спортивних змагань.
16.00 - Уляна Степаненко(вокал)
17.00 - конкурсний блок
17.30 - Dj Olaras
18.30 - Початок зважування.Бій поглядів (Воїни Любарта)
20.30 - Перегляд фільму.
22.00- завершення першого дня Фестивалю.

13 червня

12.00 - зарядка-тренування для присутніх від Tonisprint
12.30 - Dj Pasha Lee
14.00 - конкурсний блок
15.00 - Роман Воронко (акордеон)
16.00 - початок турніру Воїни Любарта.
21.30 - конкурсний блок.
Закриття 2-го дня Фестивалю.
23.00 - закриття Фестивалю «Європейський вікенд»
У Луцьку відбудеться фестиваль «Європейський вікенд». ПРОГРАМА
У Луцьку відбудеться фестиваль «Європейський вікенд». ПРОГРАМА

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Теги: Луцьк, фестиваль, Європейський вікенд
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