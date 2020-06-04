вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищі перенесли святкування Дня міста

У Рожищі перенесли святкування Дня міста
Пандемія коронавірусу внесла корективи у щорічне свято – День міста Рожище. Цьогоріч святкування відтермінували на невизначений час.

Відповідне розпорядження підписав міський голова В'ячеслав Поліщук, йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Зазвичай, Рожище відзначає День міста щороку в перший день Святої Трійці, що супроводжується народними гуляннями, концертами та розвагами. Так сталося, що цього року День міста припадає на карантин.

Тож, після зняття заборони на проведення масових заходів місто все ж таки відсвяткує свою 699-му річницю заснування. Дата та час буде попередньо узгоджена та повідомлена на офіційному сайті громади.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День міста, Рожище, перенесення, пандемія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі перенесли святкування Дня міста
Сьогодні, 05:27
Пісня лучанина потрапила у новий плейлист збірної України на Євро-2020
Сьогодні, 04:23
Волинська борчиня не змогла завоювати «бронзу» на чемпіонаті світу
Сьогодні, 03:17
Волинські миряни привітали з днем ангела Вселенського Патріарха і співали у Стамбулі «Волинь моя. ВІДЕО»
Сьогодні, 02:16
«Борщ передається з покоління в покоління»: показали «перли» з творів на ЗНО
Сьогодні, 01:14
Схожі новини
Через карантин у Рожищі перенесли святкування Дня міста Через карантин у Рожищі перенесли святкування Дня міста
04 червень, 2020, 19:15
Тверк і змагання богатирів: як у Рожищі День міста відзначали Тверк і змагання богатирів: як у Рожищі День міста відзначали
28 травень, 2018, 07:21
Бокс і рок: у Рожищі відсвяткували День міста Бокс і рок: у Рожищі відсвяткували День міста
06 червень, 2017, 12:47
На Волині жінка напала на 12-річну дівчинку і побила її На Волині жінка напала на 12-річну дівчинку і побила її
05 червень, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» офіційно стали футбольними символами України
11 червень, 19:30
 1
У Рожищі перенесли святкування Дня міста
Сьогодні, 05:27
 0
Пісня лучанина потрапила у новий плейлист збірної України на Євро-2020
Сьогодні, 04:23
 0
Волинська борчиня не змогла завоювати «бронзу» на чемпіонаті світу
Сьогодні, 03:17
 0
Волинські миряни привітали з днем ангела Вселенського Патріарха і співали у Стамбулі «Волинь моя. ВІДЕО»
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8