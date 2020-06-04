У Рожищі перенесли святкування Дня міста





Відповідне розпорядження підписав міський голова В'ячеслав Поліщук,



Зазвичай, Рожище відзначає День міста щороку в перший день Святої Трійці, що супроводжується народними гуляннями, концертами та розвагами. Так сталося, що цього року День міста припадає на карантин.



Тож, після зняття заборони на проведення масових заходів місто все ж таки відсвяткує свою 699-му річницю заснування. Дата та час буде попередньо узгоджена та повідомлена на офіційному сайті громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пандемія коронавірусу внесла корективи у щорічне свято – День міста Рожище. Цьогоріч святкування відтермінували на невизначений час.Відповідне розпорядження підписав міський голова йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Зазвичай, Рожище відзначає День міста щороку в перший день Святої Трійці, що супроводжується народними гуляннями, концертами та розвагами. Так сталося, що цього року День міста припадає на карантин.Тож, після зняття заборони на проведення масових заходів місто все ж таки відсвяткує свою 699-му річницю заснування. Дата та час буде попередньо узгоджена та повідомлена на офіційному сайті громади.

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